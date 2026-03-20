Finché la barca va. Debora Villa il 23 al teatro Cooperativa

Per il fil rouge comico al femminile, chiude, con l’ultimo appuntamento lunedì 23 marzo, il laboratorio-comico Finché la barca va, che ha visto tornare protagonista sul palco del Teatro della Cooperativa Debora Villa.

Un piccolo atto di sopravvivenza umana, di pura ironia, in cui ha proposto per ogni data uno show diverso. Una serata work in progress realizzata da artisti, che trasformano le lotte contro le ingiustizie quotidiane in una risata, una canzone, una poesia, un gioco: l’interrelazione continua col pubblico che da semplice spettatore diventa parte integrante dello spettacolo.

A domanda: “Come va?”, la risposta è esaustiva.

Sono tempi bui, faticosi, contradditori, violenti e l’essere umano sembra non trovare pace.

Per fortuna un piccolo angolo dove ritrovarsi e guardarsi, parlarsi e ascoltarsi, interrogarsi e capirsi c’è: il Teatro. Un luogo antico e moderno, reale e virtuale, dove dare sfogo alla propria follia e trasformarla in arte. Un luogo dove le persone ritrovano, nell’incontro, quella dimensione umana che sembrava perduta.

Insieme a Debora Villa, ideatrice dello spettacolo-laboratorio e capocomica, sul palco Rafael Didoni, Alessandro Girami, Daniela Panetta e Flavio Pirini. Ospite speciale dell’ultimo appuntamento: Folco Orselli.

TEATRO DELLA COOPERATIVA

via privata Hermada 8 – Milano – info e prenotazioni- Tel. 02 6420761 info@teatrodellacooperativa.it–www.teatrodellacooperativa.it

BIGLIETTERIA

da martedì a venerdì 17.00 – 19.00

sabato 18.00 – 19.30 (nei giorni di replica)

domenica 15.00 – 16.30 (nei giorni di replica)

Il ritiro dei biglietti potrà essere effettuato fino a 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti sono acquistabili anche online sul circuito Vivaticket.

ORARI SPETTACOLI

lunedì ore 20.00

BIGLIETTI EVENTI SPECIALI

FINCHÈ LA BARCA VA… – biglietto unico 12 € a serata

COME RAGGIUNGERCI

MM3 Maciachini / MM2 Lanza + tram 4 (fermata Niguarda Centro)

MM5 Ca’ Granda + autobus 42, 52 autobus 42, 51, 52, 83, 166, 172, BikeMi 313 (V.le F. Testi), 315 (Ca’ Granda), 322 (M5 Ca’ Granda)

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