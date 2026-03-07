Quest’anno MARIO BIONDI, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This Is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.

Da quel 2006, la carriera del crooner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, e con certificazioni Oro e Platino dei suoi album.

I festeggiamenti sono cominciati lo scorso anno a settembre con “This Is What You Are” risuonata da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale.

Dopo la riedizione di dicembre “A Very Special Mario Christmas” con i classici del Natale e “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, Mario Biondi annuncia un’altra speciale tappa di questi festeggiamenti!

Il 10 aprile uscirà “Prova d’autore” il primo album in italiano del crooner, un’opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione.

Venti tracce per festeggiare il compleanno di uno straordinario percorso artistico! Da sempre Mario Biondi, infatti, è anche autore, compositore, produttore e arrangiatore dei suoi brani e questo nuovo disco sottolinea proprio la sua competenza musicale a 360°.

Il pre-order sarà disponibile da martedì 10 marzo. L’album uscirà prima in digitale e successivamente in vinile in copie da collezione.

Da maggio Mario Biondi sarà in tour nei teatri delle più importanti città italiane. Una celebrazione raffinata dei grandi successi di “Handful of Soul” e dell’intera carriera, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza delle sonorità soul-jazz, con grandi musicisti che lo accompagneranno sul palco.

Ad accompagnare Mario in questa nuova avventura live ci saranno storici musicisti ma anche grandissime novità a partire dal Maestro Antonio Faraò uno dei più importanti pianisti jazz italiani riconosciuto a livello internazionale, considerato una figura di spicco grazie alla sua tecnica raffinata.

Di seguito le date:

3 maggio al Teatro San Domenico di Crema – data zero

5 maggio dal Teatro EuropAuditorium di Bologna

8 e 9 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano

11 maggio al Teatro Colosseo di Torino

13 maggio al Teatro Verdi di Firenze

16 maggio al Teatro Team di Bari

17 e 18 maggio al Teatro della Conciliazione di Roma

19 maggio al Teatro Augusteo di Napoli

21 maggio al Teatro Metropolitan di Catania

Il tour è prodotto da Friends & Partners. Le prevendite sono disponibili su TicketOne e sui circuiti di prevendita abituali. Radio Monte Carlo è la radio partner del tour.

I concerti proseguiranno in estate e culmineranno in un esclusivo evento live previsto in autunno per riunire tutti i fan in questo speciale ventennale.

