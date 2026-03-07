L’8 luglio PARCO DELLA MUSICA DI MILANO, la nuova area spettacoli a Segrate progettata da Unipol Arena, ospita per la prima volta in Italia la reunion dei 5IVE con la formazione al completo!

Dal 1997 ad oggi i 5ive hanno venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo, entrando in classifica in più di 20 Paesi.

Sono l’unico act britannico ad aver raggiunto la Top 10 con tutti i loro 11 singoli, inclusi tre numeri 1. Il primo album della boy band, il doppio platino “Five”, ha debuttato al n.1 della Official Charts nel 1998, il successivo “Invincible” ha ottenuto la certificazione di doppio platino nel 1999.

A questi era seguito un tour mondiale di grande successo, con date nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Europa, in Sud America, in Australia e in Asia.

Partito lo scorso ottobre, il tour Keep On Movin’ segna la prima volta dopo oltre 25 anni in cui tutti i cinque membri (Ritchie Neville, Scott Robinson, Sean Conlon, Abz Love e Jason “J” Brown) condividono il palco.

Una grande notizia per tutti gli appassionati della musica pop anni ’90 che possono ascoltare dal vivo e ballare i successi della band, come “Keep On Movin'”, “When The Lights Go Out”, “If Ya Gettin’ Down” e “Everybody Get Up”.

I fan hanno commentato sui social entusiasti dopo i primi live «Nottata di pura nostalgia ’90 irresistibile», «Una reunion autentica» e «Ridevano tra loro come fratelli».

Il concerto è in collaborazione con Barley Arts.

R101 è la radio partner ufficiale della data italiana.

