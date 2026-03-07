A 35 anni dall’uscita, IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI torna sul grande schermo in 4K solo il 13, 14 e 15 aprile grazie al progetto Nexo Studios Back to Cult.

Gli spettatori avranno così l’occasione per rivivere sul grande schermo uno dei thriller più iconici e influenti della storia del cinema. L’elenco delle sale sarà a breve disponibile su nexostudios.it.

Le prevendite apriranno dal giorno 13 marzo.

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI (1991), diretto da Jonathan Demme, riporterà nelle sale di tutta Italia la leggendaria sfida psicologica tra Clarice Starling e Hannibal Lecter. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Harris, è il secondo capitolo cinematografico dedicato alla figura di Hannibal Lecter, dopo Manhunter – Frammenti di un omicidio (1986).

Con le interpretazioni memorabili di Jodie Foster e Anthony Hopkins, quest’ultimo capace di lasciare un segno indelebile nella storia del cinema con soli 24 minuti e 52 secondi di apparizione, IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI è diventato un punto di riferimento assoluto della cinematografia.

La rassegna Nexo Studios Back to Cult è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in partnership con MYmovies e con i media partner Radio Deejay e ArteSettima.

