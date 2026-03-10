“Kerosene”, il nuovo singolo del trio rock

“Kerosene”, è il nuovo singolo del trio rock di sorelle di Monterrey, in Messico, The Warning, accompagnato dal videoclip ufficiale. Disponibile in pre-order anche il vinile 45 giri di “Kerosene” e il merchandising ufficiale.

“Kerosene”, che segna l’inizio di una nuova era per le The Warning, è un inno alt-rock infuocato e grintoso, caratterizzato da testi taglienti e un ritornello martellante, perfetto per essere cantato a squarciagola, che rivendica un’autenticità senza compromessi.

Nel videoclip del brano, le tre sorelle sfrecciano nel deserto, trasmettendo sicurezza e un forte spirito di ribellione. Il tutto culmina in una scena caotica in un deposito abbandonato, dove la band si esibisce tra i lanciafiamme prima di incendiare l’auto, trasformandola in un potente simbolo di forza e sfida.

“Kerosene” segue l’uscita del singolo “Love To Be Loved” pubblicato lo scorso febbraio in collaborazione con la pluripremiata superstar messicana Carín León. “Love To Be Loved” abbatte i muri di genere, trovando un terreno comune tra queste due forze distinte.

Carín dà il tono al brano, offrendo una strofa carica di emozione. La sua interpretazione straziante si adagia tra il clamore dei power chord distorti e il ritmo denso delle The Warning.

