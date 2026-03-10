Rho: trasferite le sezioni elettorali 15, 16 e 17

A partire dal 23 febbraio scorso, la scuola primaria “Sante Zennaro” è stata trasferita dalla precedente sede all’edificio di via don Bianchi 12, realizzato dal Comune di Rho tramite fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lì si svolgono ora le abituali attività scolastiche e lì vengono trasferite le sezioni elettorali numero 15, 16 e 17, in precedenza ubicate all’interno della ex scuola di Via Dalmazia 13/a.

Già a partire dalle prossime consultazioni referendarie, che si svolgeranno il 22 e 23 marzo 2026, le sezioni elettorali 15, 16 e 17 saranno collocate all’interno della primaria “Sante Zennaro” in via Don Bianchi 12: gli elettori che prima si recavano in via Dalmazia dovranno raggiungere il nuovo edificio scolastico per esprimere il loro voto.

Nei prossimi giorni gli elettori interessati, residenti della frazione di Terrazzano, riceveranno una lettera dal Comune di Rho con la quale vengono informati del trasferimento delle sezioni di appartenenza. La lettera contiene un’etichetta che riporta il nuovo indirizzo della sezione elettorale di assegnazione e che dovrà essere obbligatoriamente apposta da ciascuno sulla propria tessera elettorale.

