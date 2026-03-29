Firenze: Il Campionato Nazionale CSI di Football Americano “7-League”

Tra conferme e nuove ambizioni oggi, al Guelfi Sport Center di Firenze, la7-League si prepara a vivere il suo momento più atteso: le finali che assegneranno lo scudetto stagionale. Per il Football Americano CSI sarà una giornata carica di significati, non solo sportivi.

Da una parte, la storia che continua. Dall’altra, quella che sta per nascere. Nella finale per il 1° e 2° posto, i riflettori sono puntati dalle ore 16 su una sfida che racconta due percorsi molto diversi. I Valtellina Vikings hanno conquistato la loro prima storica apparizione in finale, al termine di un cammino solido e in continua crescita.

Un traguardo che segna un punto di svolta per la franchigia del CSI Sondrio, pronta ora a giocarsi tutto sul palcoscenico più importante. Dall’altra parte ci sono gli Spiders salentini, alla loro terza finale, dopo due Super Bowl persi comunque a testa alta.

Quella del CSI Lecce è una formazione che ormai conosce bene la pressione di queste partite e che porta con sé esperienza, struttura e mentalità vincente. Per i leccesi non è quindi una novità: è una conferma.

Tutto è pronto: un centro, due in linea, un quarterback, un running back e due wide receiver per squadra. È sfida aperta tra i due Seven all’ultimo touchdown: gli ultimo 40 minuti stagionali e i turn over fra attacchi e difese nei quattro quarti serviranno per conoscere la via che prenderà lo scudetto CSI, e se l’end zone tricolore sarà in Valtellina o in Salento. Pizzoccheri o pasticciotti per festeggiare? Lo scopriremo solo domenica pomeriggio al termine di una gara che si preannuncia entusiasmante.

Le finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del CSI (https://www.youtube.com/@centrosportivoitaliano), permettendo a tifosi e appassionati di vivere ogni istante anche a distanza. Alle ore 13, sempre nel tempio di questo sport, qual è il Guelfi Sport Center fiorentino, aperitivo al Superbowl arancioblu sarà la sfida per il bronzo. Nella finale per il 3° e 4° posto, in campo Vespe San Giorgio Jonico e i Commandos Brianza, le due semifinaliste uscite sconfitte, che andranno a completare una stagione combattuta e ricca di equilibrio.

A fine giornata, le premiazioni per tutte le squadre finaliste, curate dalla Commissione Tecnica Nazionale CSI di Football Americano.

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