Rho: grazie a teodofori, volontari e forze dell’ordine

Comune di Rho ha voluto ringraziare, la sera del 24 marzo, tutti coloro che hanno profuso il loro impegno in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Una occasione per consegnare anche i premi del concorso Natale Olimpico, ideato nei mesi28scorsi per valorizzare la presenza in città dei cinque Cerchi Olimpici.

L’iniziativa, svoltasi in Sala Consigliare nel Municipio di piazza Visconti, ha preso il via con il video dell’Ufficio Comunicazione che riassume quanto realizzato in città: i Cerchi Olimpici, le immagini di Alessandra Favaro per le proiezioni, le opere di Gep Caserta e Giuliano Cataldo Giancotti, la pista di pattinaggio, la città vestita coi colori olimpici.

Dopo avere ammirato tutti gli scatti che sono stati inviati al Comune, si sono svolte le premiazioni del concorso che hanno coinvolto il Sindaco Andrea Orlandi e il vicesindaco e assessore alla Cittadinanza Attiva Maria Rita Vergani.

Al terzo posto: il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale, “Per avere unito la musica allo sport, senza dimenticare i simboli del Natale: emergono lo spirito di gruppo, la voglia di vivere insieme i Giochi, il desiderio di partecipare a una grande avventura che la Città non potrà dimenticare”. A ogni musicista ritratto è stato consegnato uno straccetto per gli occhiali con l’immagine del mandala conservato in Municipio e donato dai monaci buddisti e lo stemma del Comune, uno dei prodotti in vendita all’Official Store di piazza San Vittore 14.

“Ringrazio i più giovani del gruppo che hanno avuto l’idea – ha sottolineato il presidente Corrado Morelli – Nel periodo olimpico siamo stati impegnati soprattutto per il Candle Concert dedicato agli inni delle Olimpiadi, una lunga preparazione che è stata ripagata dal successo pubblico che ci rende orgogliosi”.

Al secondo posto: la foto inviata da Paolo Rasi con protagonisti quattro bambini: Giulia e Leonardo Rasi, Gaia e Greta Pirotta, “Per avere espresso, con il proprio salto davanti ai cinque cerchi e il proprio sorriso, tutto l’entusiasmo dei bambini davanti all’avventura olimpica che la Città ha avuto l’occasione di accogliere sul proprio territorio”. In dono a ciascuno dei quattro una penna con marchio Comune di Rho, in edizione limitata.

Il sindaco ha chiesto ai bimbi i loro ricordi olimpici: Giulia ha ricordato gli ori visti in Tv, Lorenzo il suo battesimo sul ghiaccio in piazza Visconti, Gaia e Greta le pattinate sulla pista in piazza.

Al primo posto la foto inviata da ASD Escrime & Sport, protagonisti Viola Valdameri e Tommaso Forlani. La prima nella foto è vestita da schermitrice, il secondo con tuta e sci ai piedi. Incrociano spada e bastone da sci. A ritirare il premio, accanto a loro, Aldo Parini come rappresentante della società sportiva di scherma. Questa la motivazione: “Per avere unito la scherma a uno sport invernale come lo sci, rendendo protagonisti due giovanissimi atleti e rivolgendo così lo sguardo verso il futuro tenendo alti i valori degli sport olimpici che favoriscono il dialogo tra diverse discipline”. Ai due ragazzini tazze mug con marchio RHO.

Tommaso è stato molto simpatico, ironizzando con Sindaco sulla “pista da sci di piazza Visconti, con la neve fresca e con tante persone che hanno approfittato per sciare, anche se Cortina è meglio di sicuro”. Viola ha rivelato la sua emozione davanti ai Cerchi e ha amato il pattinaggio di figura e la professionalità degli atleti.

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