Lunedì 16 marzo, alle ore 18.30, a Praga, presso la Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura, la pianista, matematica e divulgatrice di musica e cultura INGRID CARBONE sarà protagonista dell’evento “Conversazione-Concerto tra Matematica e Musica” nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Matematica. L’evento è sold out.

Per l’occasione l’artista proporrà una conversazione-concerto, un format ideato da lei e presentato con successo in Europa, Cina, America Latina e Medio Oriente.

L’incontro si terrà in lingua italiana (con traduzione simultanea) e vedrà la pianista interpretare musiche di Domenico Scarlatti e Ruggero Leoncavallo in un omaggio alla Spagna.

L’appuntamento sarà anche un’occasione per esplorare il profondo dialogo tra musica e matematica, due ambiti solo in apparenza disgiunti, con l’ausilio di strumenti multimediali.

Attraverso il suo doppio sguardo di interprete e studiosa, Ingrid Carbone accompagnerà il pubblico in una riflessione sul legame che unisce logica matematica, approccio scientifico e interpretazione musicale.

La conversazione si intreccerà con l’esperienza dell’ascolto, invitando i partecipanti a interrogarsi su come rigore, struttura e pensiero analitico possano incontrarsi con la sensibilità artistica e la pratica dell’esecuzione musicale, e dialogare in modo sorprendente e fecondo.

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