A Bollate la quarta edizione della Giornata Mondiale del Teatro

GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO 2026

“Il teatro non accade in un luogo, accade tra le persone.”

28 Marzo 2026 dalle ore 10.30 Giornata Mondiale del Teatro a Bollate IV Edizione

Sabato 28 marzo, Bollate ospita la quarta edizione della Giornata Mondiale del Teatro (GMT), istituita nel 1961 a Vienna dall’Istituto Internazionale del Teatro (ITI) e celebrata in Italia dal 2009 su invito UNESCO. Un cartellone di spettacoli, laboratori e iniziative invade la città, unendo realtà teatrali locali e nazionali in un incontro tra arte e comunità, completamente gratuito.

Promossa da U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro) e Associazione G.O.S.T. in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Pace, l’evento si avvale del contributo appassionato di compagnie come Revoluscion, Compagnia degli Ultimi, Moviteatro e della Scuola Civica di Musica-Città di Bollate, estendendo il teatro oltre i confini tradizionali.

Un viaggio tra arte, condivisione e pace che anima i luoghi quotidiani e li trasforma in palcoscenici vivi: da Bollate alle periferie, dal teatro alla musica. Laboratori per i più piccoli, clownerie per adulti e spettacoli serali compongono un cartellone che invade la città, unendo realtà teatrali locali e nazionali in un incontro comunitario gratuito.

“In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, Bollate celebra un luogo e un linguaggio che da sempre uniscono le persone.” dichiara l’assessora alla Cultura e alla Pace, Lucia Albrizio. “Desidero ringraziare Gost, U.I.L.T e tutte le associazioni che, con passione e impegno, hanno reso possibile arrivare alla quarta edizione di questa rassegna, trasformando questi appuntamenti in una vera tradizione per la nostra città.

Il teatro non è solo spettacolo: è uno spazio di incontro, di pensiero e di crescita collettiva. È uno strumento prezioso per costruire comunità più consapevoli, aperte e pacifiche, capaci di riconoscersi nelle storie degli altri.

Per questo, come assessora alla Cultura e alla Pace, ho fortemente sostenuto il teatro come bene pubblico e luogo di dialogo, dove la cultura diventa occasione di libertà, confronto e convivenza.”

La giornata si concluderà al Teatro LaBolla con due spettacoli che daranno spazio agli allievi della Scuola GOST – punto di forza e distintivo dell’Associazione, da sempre dedita alla formazione con passione e rigore. In tale cornice verrà declamato il messaggio mondiale 2026, affidato a Willem Dafoe, attore internazionale e direttore della Biennale Teatro di Venezia. Nel suo testo, Dafoe denuncia l’isolamento tecnologico e celebra il teatro come baluardo della meraviglia umana: “Il teatro genera una meraviglia fondata sull’attenzione, sull’impegno e su una comunità spontanea in un cerchio di azione e risposta. In un mondo diviso e violento, esso connette popoli e culture, sfidando i nostri schemi mentali”.

***Ogni evento è GRATUITO e aperto a TUTTA LA CITTADINANZA. (non è necessario avere formazioni teatrali)

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