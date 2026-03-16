“Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, il nuovo album di inediti della superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS HARRY STYLES, debutta al PRIMO POSTO della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti della settimana e della classifica CD, Vinili e Musicassette.

Il nuovo singolo estratto dall’album, “American Girls”, il cui video diretto dal vincitore di GRAMMY Award® James Mackel è disponibile online, sarà in radio da venerdì 20 marzo.

Il brano, che ha debuttato alla #1 dei singoli più ascoltati al mondo su Spotify e Apple Music, si trova attualmente nella TOP 3 dei brani più ascoltati al mondo su Spotify e ancora alla #1 di Apple Music.

L’album, con oltre 350 MILIONI di stream globali ad oggi, ha debuttato alla #1 della Top Albums Debut Global di Spotify, segnando il miglior debutto del 2026 per un album.

“Kiss All The Time. Disco, Occasionally.” vede Kid Harpoon come produttore esecutivo ed è composto da 12 nuove tracce, è disponibile nelle versioni CD e LP Standard (su Sony Music Store e presso tutti i retailers), LP nero Esclusiva Discoteca Laziale (Indie Exclusive) ed LP blu Esclusiva La Feltrinelli (Blue Vinyl).

Sul sito ufficiale dell’artista sono inoltre disponibili LP in edizione limitata, merchandise esclusivo e box set.

Questa la tracklist dell’album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”:

1. Aperture

2. American Girls

3. Ready, Steady, Go!

4. Are You Listening Yet?

5. Taste Back

6. The Waiting Game

7. Season 2 Weight Loss

8. Coming Up Roses

9. Pop

10. Dance No More

11. Paint By Numbers

12. Carla’s Song

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