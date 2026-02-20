Tecnologia e giovani talenti: Fujifilm a MIA Photo Fair 2026

Per promuovere la cultura fotografica contemporanea e per essere al fianco delle nuove generazioni di autori, FUJIFILM Italia conferma la partnership con MIA Photo Fair BNP Paribas 2026. La collaborazione si concretizza nel supporto a due premi centrali all’interno della fiera, ossia Superstudio Photo Award e The Portfolio Parade, curati rispettivamente da Superstudio e da Erik Kessels, entrambi dedicati ai giovani talenti e alla sperimentazione dei linguaggi fotografici.

Il Superstudio Photo Award è rivolto a studenti tra i 18 e i 28 anni iscritti a istituti, accademie o università europee e rende omaggio alla figura di Oliviero Toscani, celebrandone l’eredità creativa e l’influenza sulla cultura visiva contemporanea. Il Premio nasce con l’obiettivo di incoraggiare i giovani fotografi a esplorare nuove visioni e a confrontarsi con la potenza dell’immagine. Attraverso una call conclusasi il 15 dicembre scorso, sono state selezionate trentadue opere che saranno esposte in fiera. Tra i finalisti, il vincitore assoluto, che è stato scelto da una giuria tecnica e dal voto del pubblico, avrà inoltre l’opportunità di realizzare uno shooting all’interno degli spazi di Superstudio.

FUJIFILM Italia curerà la stampa dei 32 scatti selezionati, inclusa quella del vincitore, utilizzando la prestigiosa carta Fujicolor Crystal Archive Professional Velvet. Grazie alla tecnologia all’alogenuro d’argento, questo supporto dona un aspetto soffice e ricercato, perfetto per valorizzare la profondità delle fotografie d’arte. Inoltre, metterà a disposizione del vincitore, in comodato d’uso per la giornata di shooting, il sistema Large Format: GFX100 II con ottiche GF, strumenti professionali apprezzati per qualità, versatilità e definizione. Inoltre, produrrà la stampa di una fotografia realizzata durante lo shooting negli spazi di Superstudio.

Per FUJIFILM, sostenere iniziative come il Superstudio Photo Award significa investire nel futuro della fotografia. Mettere a disposizione dei giovani autori strumenti professionali di eccellenza è il modo più concreto per valorizzarne il talento e rafforzarne la visione», dichiara Silvia Carapellese, Brand Ambassador & Content Marketing Specialist di FUJIFILM Italia.

The Portfolio Parade, giunto alla terza edizione e curato da Erik Kessels, è una piattaforma internazionale di valorizzazione dei talenti emergenti, dedicata a progetti fotografici inediti. Il Premio si sviluppa attraverso una mostra collettiva sperimentale negli spazi della fiera, concepita come luogo di scoperta e ricerca visiva.

Attraverso un concorso a partecipazione aperta, che ha raccolto candidature da tutto il mondo e che si è concluso il 15 gennaio scorso, Kessels ha selezionato un ampio e variegato insieme di portfolio innovativi. Le opere vengono presentate in un’installazione espositiva non convenzionale, capace di superare i formati tradizionali e di invitare il pubblico a esplorare la fotografia in modi nuovi e inattesi.

Il supporto di FUJIFILM Italia è nodale per la realizzazione dell’installazione; l’azienda ha infatti curato la produzione delle stampe su carta all’alogenuro d’argento FUJICOLOR Crystal Archive DPII, nella finitura Lustre che garantisce un perfetto equilibrio tra brillantezza e opacità, offrendo colori intensi, contrasti equilibrati e un’altissima definizione.

«Sostenere progetti come The Portfolio Parade significa valorizzare il dialogo tra arte e tecnologia. La qualità delle nostre carte fotografiche contribuisce a portare l’immagine oltre lo spazio espositivo», afferma Marika Gherardi, Marketing & Communication Manager Imaging Solution FUJIFILM Italia S.p.A.

Un impegno concreto per la cultura fotografica

Con questa partnership, FUJIFILM Italia consolida il proprio ruolo di promotore della cultura fotografica, patrocinando progetti capaci di favorire il dialogo tra autori, pubblico e mercato. La qualità della stampa e l’eccellenza tecnologica dei sistemi fotografici Fujifilm diventano strumenti al servizio della creatività e della crescita professionale di nuovi autori.

La filosofia FUJIFILM trova il suo compimento nella stampa fotografica: un’immagine esiste davvero solo quando acquista fisicità, diventando memoria tangibile. Trasformare un file digitale in una stampa fotografica significa superare i limiti di uno schermo; l’immagine acquista una profondità, una nitidezza e una fedeltà cromatica che rendono la visione più immersiva e naturale. Oltre alla qualità visiva, entra in gioco la componente tattile: la consistenza del supporto fisico conferisce personalità allo scatto, trasformandolo in un oggetto tangibile che possiede un valore emotivo e una longevità superiori rispetto ai formati elettronici.

Le opere esposte sono stampate su carte fotografiche Original Photo Papers all’alogenuro d’argento, in particolare FUJICOLOR Crystal Archive DPII Lustre e FUJICOLOR Crystal Archive Professional Velvet, selezionate per garantire ampia gamma cromatica, una riproduzione fedele dei colori, bianchi puri, neri profondi, nitidezza e durabilità nel tempo, caratteristiche ideali per la stampa professionale e per contesti espositivi e museali.

La gamma Original Photo Papers di Fujifilm per stampa fotografica è prodotta a Tilburg, nei Paesi Bassi, ed è certificata FSC®️, il che significa che le materie prime provengono da foreste gestite in modo responsabile, con attenzione alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale.

