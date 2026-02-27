15.1 C
Milano
venerdì, Febbraio 27, 2026
HomeAMBIENTE
AMBIENTE

Milano Green Week torna dal 10 al 14 Giugno

Davide Falco
By Davide Falco
0
76
GreenWeek2026
GreenWeek2026

Da oggi, venerdì 27 febbraio, e fino al 3 aprile aperte le iscrizioni al palinsesto

Dal 10 al 14 giugno torna in città la Milano Green Week, la manifestazione diffusa e partecipata, dedicata al verde, all’ambiente, alla biodiversità.

Convegni, eventi, laboratori, giochi, passeggiate guidate a piedi o in bicicletta alla scoperta di parchi e giardini in città, workshop: tante iniziative gratuite realizzate grazie alla sinergia tra il Comune di Milano e Municipi, associazioni, comitati, gruppi di cittadini, ma anche scuole e Università.

A partire da domani, venerdì 27 febbraio, sarà possibile candidare progetti e iniziative per rientrare nel palinsesto della Milano Green Week 2026 attraverso la call sul sito ufficiale. Candidature e iscrizioni saranno aperte fino al 3 aprile.

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
36° Gran premio Nuvolari. A Mantova il 17 – 18 – 19 – 20 settembre
Articolo successivo
ITA Airways: in cabina gli animali domestici di grossa taglia
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy