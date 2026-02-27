Milano Green Week torna dal 10 al 14 Giugno

Da oggi, venerdì 27 febbraio, e fino al 3 aprile aperte le iscrizioni al palinsesto

Dal 10 al 14 giugno torna in città la Milano Green Week, la manifestazione diffusa e partecipata, dedicata al verde, all’ambiente, alla biodiversità.

Convegni, eventi, laboratori, giochi, passeggiate guidate a piedi o in bicicletta alla scoperta di parchi e giardini in città, workshop: tante iniziative gratuite realizzate grazie alla sinergia tra il Comune di Milano e Municipi, associazioni, comitati, gruppi di cittadini, ma anche scuole e Università.

A partire da domani, venerdì 27 febbraio, sarà possibile candidare progetti e iniziative per rientrare nel palinsesto della Milano Green Week 2026 attraverso la call sul sito ufficiale. Candidature e iscrizioni saranno aperte fino al 3 aprile.

