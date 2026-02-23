Convenzione tessera mondodisabile.it e Gabetti Novate

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

25% di sconto sulle competenze di agenzia

Agenzia Gabetti Novate M.se

L’agenzia Novate Milanese si trova in Via Giuseppe Garibaldi, 31/E Novate Milanese

Informazioni: 02.3546327 – novatemilanese@gabetti.it

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

Altre Convenzioni su Dietro la Notizia