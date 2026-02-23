9.6 C
CONVENZIONI

Convenzione tessera mondodisabile.it e Gabetti Novate

Davide Falco
Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

25% di sconto sulle competenze di agenzia

Agenzia Gabetti Novate M.se 

L’agenzia Novate Milanese si trova in  Via Giuseppe Garibaldi, 31/E Novate Milanese

Informazioni:  02.3546327  –  novatemilanese@gabetti.it

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite  App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

Davide Falco

Davide Falco

