“È sempre Cartabianca”: referendum e il piccolo Domenico

Nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca” – il programma Videonews di Bianca Berlinguer – spazio all’omicidio del pusher Abderrahim Mansouri a Rogoredo, per il quale è ora in stato di fermo il poliziotto Carmelo Cinturrino: dalle indagini è emerso che la vittima, nel momento in cui è stato colpito, sarebbe stato disarmata.

A seguire, a un mese dal voto, si infiamma il dibattito sul referendum sulla giustizia: lo scontro politico è entrato nel vivo dopo che la premier Giorgia Meloni ha pubblicato, sui suoi social, due video per contestare le decisioni di alcuni giudici.

Infine, una pagina dedicata alla delicata vicenda del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto a Napoli dopo aver subito il trapianto di cuore danneggiato. Gli inquirenti e la famiglia vogliono far luce sulla catena di errori e responsabilità che hanno causato il decesso.

