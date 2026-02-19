5.7 C
A “Dritto e rovescio” la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein

Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

 In apertura, un faccia a faccia con il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini con cui si parlerà del referendum giustizia e della sicurezza, a seguire con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, si affronteranno i principali temi dell’attualità politica nazionale e internazionale.

Nel corso del talk, spazio anche al caso del bambino trapiantato di Napoli, dopo le ultime notizie sul nuovo organo disponibile e la drammatica valutazione sulla sua incompatibilità a un nuovo trapianto.

Tra gli ospiti anche: Rita Dalla Chiesa (Forza Italia), Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) e Davide Faraone (Italia Viva)

