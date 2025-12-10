8.1 C
Valerio Locatelli si conferma Campione Nazionale del cubo di Rubik

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
6,49 secondi: è con questo tempo che Valerio Locatelli ha vinto per il quinto anno consecutivo la finalissima della Rubik’s Italian Championship, aggiudicandosi il titolo di Campione Nazionale di Rubik’s 2025.

Organizzato dall’associazione Cubing Italy, riconosciuta come Organizzazione Regionale per l’Italia dalla World Cube Association, in partnership con Spin Master, l’azienda produttrice dell’originale cubo di Rubik, l’evento si è tenuto lunedì 8 dicembre, presso TreviglioFiera

Valerio Locatelli, 19 anni, vive a Bracciano (Roma) e frequenta il primo anno di università a Pisa.

Il cubo di Rubik è diventato per lui una vera passione nel 2017, all’età di 11 anni, quando un amico di famiglia gli ha fatto conoscere il celebre rompicapo.

Incuriosito, Valerio comincia ad allenarsi da solo, aiutandosi con i video tutorial su You Tube. Questa è stata la sua settima partecipazione al torneo e la sua quinta vittoria consecutiva nella categoria “3x3x3”.

Altri articoli di sport su Dietro la Notizia

 

