Da ieri martedì 9 dicembre, sono aperte le iscrizioni per 1MNEXT2026, il contest del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO ROMA dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL.

Anche quest’anno saranno 3 gli artisti di 1MNEXT che, scelti attraverso le varie fasi di selezione, verranno invitati ad esibirsi in Piazza San Giovanni in Laterano durante il Concertone 2026.

Il materiale artistico verrà preselezionato attraverso la valutazione insindacabile dalla Direzione Artistica del Concerto del Primo Maggio. A seguito di questa valutazione preliminare, entro il 10 marzo 2026 verranno resi noti i nomi di almeno 50 artisti che accederanno alla fase successiva.

I brani degli artisti selezionati saranno resi pubblici attraverso il sito 1mnext.primomaggio.net.

Dal 10 al 30 marzo 2026 il pubblico potrà manifestare la propria preferenza votando il brano preferito tramite un sistema di votazioni reso disponibile online dall’organizzazione del Concerto del Primo Maggio. Il voto del pubblico della rete sarà conteggiato e poi addizionato proporzionalmente a quello di una giuria di qualità composta da addetti ai lavori.

La valutazione finale del singolo artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità. La Giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 75%.

Le finali si svolgeranno live ad aprile con almeno 10 artisti. 3 di loro si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2026 e 1 di loro verrà proclamato vincitore assoluto.

Vincitori assoluti delle precedenti edizioni del Contest sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019), Nervi (2020), Cargo (2021), Mille (2022), Still Charles (2023), Giglio (2024), Dinìche (2025).

Sarà possibile iscriversi entro la mezzanotte di domenica 15 febbraio 2026. Al contest sono ammessi tutti i generi musicali. Non sono ammesse “cover”. L’iscrizione è completamente gratuita.

www.primomaggio.net

