CULTURA

Ultimi giorni per la mostra “L’età del bronzo” presso Villa Vertua a Nova Milanese

locandina_eta_bronzo
locandina_eta_bronzo

Si avvia alla conclusione la mostra “L’età del bronzo. Sculture contemporanee dalla Fondazione Caporrella”, in corso fino a domenica 21 dicembre presso Villa Vertua a Nova Milanese e visitabile gratuitamente il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Curata da Massimo Bignardi, la mostra è promossa e realizzata dalla Fondazione Rossi in partenariato con la Fondazione d’arte contemporanea “Vittorio Caporrella” e il Museo FRaC Baronissi, con la collaborazione della Libera Accademia di Pittura.

Arman Violino 1998.
Arman Violino 1998.

Aperta al pubblico dallo scorso 25 ottobre, l’esposizione richiama l’attenzione sul valore e sul significato di un genere che ha segnato la storia dell’arte italiana: il bronzetto.

Grazie alla collezione messa a disposizione dalla Fondazione Caporrella, il pubblico può ammirare una selezione di bronzetti realizzati da artisti contemporanei presso la fonderia romana di Pietro Caporrella, dagli anni Ottanta a oggi.

