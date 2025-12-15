9.5 C
Sergio Bonelli Editore presenta “L’Ispettore Coke” di Dino Battaglia

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Arriverà in libreria e fumetteria dal 19 dicembre L’ISPETTORE COKE di Dino Battaglia, il volume che raccoglie le avventure del celebre detective inglese, create e illustrate dal maestro del fumetto con il suo segno elegantemente sospeso tra luce e ombra.

Ci troviamo nella Londra inquietante e piena di misteri nata dalla fantasia di Battaglia. Nella vischiosa nebbia dei vicoli londinesi, si muove l’inconfondibile figura dell’Ispettore Coke: mente acuta e spirito inquieto, sempre sulle deboli tracce di delitti inspiegabili e presenze evanescenti.

L’ultima storia, lasciata incompleta, è stata portata a termine da Corrado Roi, che prosegue il lavoro del Maestro rinnovandone l’atmosfera gotica con un uso magistrale del nero.

Il volume è arricchito dalla postfazione di Gianmaria Contro.

https://www.sergiobonelli.it/prodotto/lispettore-coke/

