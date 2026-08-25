Dopo il successo d’oltralpe, arriva in Italia dal 28 agosto SHERLOCK HOLMES E I MISTERI DI LONDRA 1. L’ANNEGATA DEL TAMIGI.

Scritto da Jean-Pierre Pécau e illustrato da Michel Suro, con la traduzione dal francese di Giovanni Zucca, il volume propone una nuova indagine condotta dal celebre detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle.

Londra, 1894. Il corpo senza vita di una bambina riaffiora dalle viscide rive del Tamigi, il volto coperto da una strana e inquietante maschera di legno. I primi indizi fanno pensare che la povera sventurata sia stata la vittima di un macabro rituale.

Quando il caso arriva a Baker Street, per Sherlock Holmes e il fedele dottor Watson è l’inizio di un’indagine che li condurrà dapprima fino a Parigi, sulle tracce di Félix Fénéon, giornalista ed esperto di maschere africane, per poi ritornare a Londra e ricorrere all’insolito aiuto di un gruppo di anarchici, rifugiati politici e ladri: saranno gli occhi e le orecchie del grande detective, sulle tracce dell’assassino.

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