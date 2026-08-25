La Città metropolitana di Milano compie un nuovo passo avanti nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il progetto finalizzato all’innalzamento degli standard di sicurezza stradale sul territorio di competenza, dedicato alla prevenzione degli incidenti stradali e alla promozione di comportamenti di guida sempre più responsabili.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso volto a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato dall’Unione Europea di ridurre del 50% il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade entro il 2030.

A conclusione degli interventi di installazione, dal 31 agosto 2026 entreranno in funzione i nuovi sistemi di controllo della velocità. Questi interventi consentiranno di ampliare il perimetro di monitoraggio già esistente, aumentando l’efficacia delle azioni di prevenzione e favorendo una maggiore uniformità dei comportamenti di guida nel rispetto dei limiti di velocità vigenti.

In particolare, saranno attivati i nuovi impianti installati lungo:

la S.P. ex S.S. 415 Paullese tra il km 5+950 (Comune di Mediglia) e il km 4+828 (Comune di Peschiera Borromeo), in direzione Milano;

la S.P. 14 Rivoltana tra il km 4+700 (Comune di Pioltello) e il km 5+800 (Comune di Rodano) in direzione Brescia, e tra il km 5+827 (Comune di Rodano) e il km 4+726 (Comune di Pioltello) in direzione Milano;

la S.P. 103 Cassanese in 4 località: una prima tratta è inclusa tra il km 8+265 e il km 9+500 (entrambi nel comune di Vignate) in direzione Brescia, mentre in direzione Milano è situata tra il km 11+030 (Comune di Cassina de’ Pecchi) e il km 9+645 (Comune di Vignate); la seconda tratta si trova tra il km 11+025 (Comune di Vignate) e il km 12+445 (Comune di Melzo) in direzione Brescia e tra il km 13+565 (Comune di Gorgonzola) e il km 12+445 (Comune di Melzo) in direzione Milano.

L’attivazione di questi sistemi di rilevazione della velocità, come previsto dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, sarà accompagnata da una campagna di comunicazione geolocalizzata nell’area e sulle direttrici interessate dagli interventi, finalizzata ad informare la cittadinanza dell’attivazione dei dispositivi e delle finalità di sicurezza introdotte dal sistema di controllo delle velocità, sensibilizzando gli utenti a un maggior rispetto delle norme del Codice della Strada, affinché i regolamenti vengano percepiti anche come tutela della salute di ogni individuo.

I nuovi dispositivi si affiancano ai sistemi già presenti sul territorio, ampliando il monitoraggio della rete viaria metropolitana e rafforzando l’efficacia delle attività di prevenzione. L’obiettivo è favorire il rispetto dei limiti di velocità vigenti, promuovere comportamenti di guida sempre più prudenti e contribuire a una maggiore sicurezza della circolazione.

Tutti i dispositivi IoT installati nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono omologati ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 giugno 2026 e vengono gestiti attraverso Titan®, la piattaforma proprietaria di Safety21 certificata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e in dotazione alla Polizia Locale.

Il sistema consente la raccolta e la gestione in cloud di dati, immagini e informazioni utili sia all’accertamento delle eventuali infrazioni sia allo sviluppo di analisi avanzate sui flussi di traffico e sulla sicurezza della circolazione.

L’attivazione dei nuovi impianti rappresenta un ulteriore elemento di valore del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, che continua a coniugare innovazione tecnologica, prevenzione e sensibilizzazione per rendere le strade del territorio metropolitano sempre più sicure.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle attività del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono disponibili sul sito: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it

www.cittametropolitana.mi.it