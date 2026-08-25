Il nuovo Master “Light and Color Culture and Human Experience” – dal 1° marzo 2027 al 31 maggio 2028 – nasce sotto la Direzione Scientifica del Prof. Francesco Murano e del Prof. Mario Bisson, Direttori Scientifici, Murano e Bisson contribuiscono al Master con competenze complementari nel lighting design nella cultura del colore, nella percezione e nell’Environmental Design, concorrendo a definirne l’impostazione scientifica, culturale e progettuale.

Il percorso mette al centro la relazione tra luce, colore, percezione, superfici e cultura del progetto, con l’obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti del lighting design e degli ambienti visivi.

Il Master propone una lettura multidisciplinare della luce come materiale progettuale e culturale, capace di strutturare gli spazi, definirne l’identità e contribuire alla qualità percettiva degli ambienti. Il programma integra cultura del progetto, percezione visiva, tecnologia della luce, cultura del colore e studio delle superfici.

Il percorso combina un approccio teorico-critico, sperimentazione laboratoriale e pratica progettuale applicata. La prima parte si svolge online, mentre la seconda è erogata in presenza. Tra i temi principali figurano l’essenza, l’esperienza e il linguaggio della luce e del colore, la loro applicazione negli spazi abitativi, nel paesaggio e negli spazi aperti, la misurazione della luce e il design thinking applicato alla progettazione luminosa e cromatica.

Particolare attenzione è riservata all’interazione tra luce naturale e artificiale, colore, materia e superfici, così da sviluppare una capacità progettuale in grado di coniugare qualità percettiva, benessere visivo, identità degli spazi e consapevolezza tecnica.

Formare i professionisti della luce di domani

Il percorso prepara figure specialistiche capaci di operare nell’architettura, negli interni, negli spazi pubblici, nel design e nelle installazioni. Tra gli sbocchi indicati da POLI.design figurano Human Light Designer, consulenti in Lighting Design e Visual Environment Design, Lighting Specialist per studi di architettura e design, designer per aziende del settore illuminotecnico e curatori di installazioni luminose e progetti artistici.

L’obiettivo è costruire competenze che permettano di leggere e progettare la luce non soltanto come prestazione tecnica, ma come linguaggio capace di generare esperienza, orientare la percezione e definire relazioni tra spazio, colore, materia e persone.

I Direttori Scientifici: Prof. Francesco Murano e Prof. Mario Bisson, competenze complementari per una cultura integrata della luce

Prof. Francesco Murano, Architetto, lighting designer, docente e progettista, Francesco Murano ha sviluppato nel corso della sua attività una ricerca fortemente legata alla cultura della luce e alle sue applicazioni nell’arte, nell’architettura, negli spazi espositivi e nel design.

Alla sua intensa attività professionale — che comprende anche l’illuminazione di più di duecentocinquanta grandi mostre in Italia e all’estero — Murano ha affiancato negli anni un costante impegno nella formazione, contribuendo in modo decisivo alla diffusione di un approccio al lighting design in cui competenza tecnica, sensibilità progettuale e attenzione alla percezione dialogano in maniera integrata e consapevole.

In questo contesto, la sua esperienza professionale e didattica offrirà un contributo decisivo alla costruzione di un Master orientato alla formazione di figure specialistiche capaci di operare all’interno di una ampia e articolata cultura della luce.

Prof. Mario Bisson, Professore Associato presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, insegna e ha insegnato Industrial Design, Elementi visivi per il progetto e Colore presso la Scuola di Design. È Direttore scientifico del Laboratorio Colore del Dipartimento di Design ed è promotore e co-fondatore del Laboratorio Interdipartimentale EDME – Environmental Design and Multisensory Experience del Politecnico di Milano.

La sua attività scientifica è legata in modo particolare alla cultura del colore, all’Environmental Design e alla dimensione multisensoriale del progetto. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, ha partecipato a comitati scientifici ed editoriali e collabora con aziende e istituzioni pubbliche su temi di ricerca relativi al colore e all’Environmental Design.

La Direzione Scientifica affidata al Prof. Francesco Murano e al Prof. Mario Bisson mette in relazione due prospettive fortemente complementari: da un lato la pratica professionale del lighting design e la sua applicazione a spazi, mostre, architettura e progetto; dall’altro la ricerca sul colore, sulle superfici, sull’Environmental Design e sull’esperienza multisensoriale. Il loro contributo congiunto rafforza l’impostazione interdisciplinare del Master e la capacità del percorso di connettere luce e colore, cultura e scienza, percezione e progetto.

Informazioni e candidature

La prima edizione del Master avrà inizio il 1° marzo 2027 e si concluderà il 31 maggio 2028. Il programma è in lingua inglese e prevede 30 posti. Per conoscere il programma completo, le modalità di candidatura e le agevolazioni disponibili è possibile consultare il sito ufficiale POLI.design.

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