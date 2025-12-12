Informazioni al Pubblico:
Avviso di Trenord relativo ai lavori di potenziamento infrastrutturale, previsti da RFI, che porteranno alla sospensione della circolazione dei treni fra Rho e Gallarate dal 26 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026.
Inoltre, dal 5 gennaio al 1° febbraio 2026, sarà necessario ridurre la velocità di marcia dei treni per l’istituzione di alcuni rallentamenti della linea. Pertanto, i treni delle medesime linee potranno subire lievi ritardi e sono previsti posticipi in arrivo di 3 minuti rispetto all’orario programmato.
Nei prossimi giorni la pagina web e l’avviso verranno aggiornati con i dettagli relativi al servizio sostituivo.
Le linee interessate dall’interruzione sono:
- “S5” Treviglio-Milano-Varese
- Domodossola/Arona-Milano P.G./Milano C.le, Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano P.G.;
- “S30” Cadenazzo/Luino-Gallarate;
- Luino-Gallarate-Milano Porta Garibaldi;
- “S40” Como S.G. – Varese;
- “S50” Biasca/Mendrisio-Gallarate-Malpensa Aeroporto
