“GLORIA”, hit senza tempo né confini di UMBERTO TOZZI, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026, i palchi dei principali teatri italiani: “GLORIA – IL MUSICAL”, la prima commedia musicale che celebra l’iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, che ne firma anche la direzione musicale.

«Sono felice di annunciare l’inizio di un progetto speciale, costruito attorno ai brani che hanno accompagnato tutta la mia vita – dichiara Umberto Tozzi – Ho sempre creduto che “Gloria”, così come molte altre mie canzoni, potesse trovare la sua dimensione naturale in un musical, e oggi, proprio mentre mi avvicino all’ultimo concerto, si apre per me una nuova strada: un’esperienza inedita che darà nuova vita alla mia musica».

Una prima volta importante che arriva dopo 50 anni di una carriera costellata di successi in Italia e nel mondo – più di 80 milioni di dischi venduti, oltre 2000 concerti e più di 300 brani incisi – e una collezione unica di premi e riconoscimenti che hanno attraversato continenti e culture: vincitore di un Golden Globe, nominato ai Grammy Awards, vincitore al Festival di Sanremo e due volte al Festivalbar.

“Gloria”, fin dalla sua pubblicazione nel 1979, è tra i brani dell’artista che hanno incantato e fatto cantare a squarciagola più generazioni, scalando anche le classifiche britanniche e statunitensi nella versione di Laura Branigan.

A ulteriore testimonianza della forza di questa hit la moltitudine di cult cinematografici e di serie tv di successo in cui è stata scelta come colonna sonora: da capolavori del grande schermo, come “Flashdance” di Adrian Lyne e “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, ai recenti e seguitissimi serial “Glee” e “La Casa di Carta”.

«“Gloria”, il brano di Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi che ha allietato il cuore e ha fatto ballare generazioni nel mondo sia nella versione in italiano di Umberto che in quella in inglese di Laura Branigan, è la canzone che identifica l’unicità distintiva vocale dell’autore – afferma Caterina Caselli Sugar – Continua a stupirci, nonostante siano trascorsi oltre 40 anni dalla sua pubblicazione. È frequentemente scelta da registi di fama internazionale per evidenziare momenti emotivi cruciali nella narrazione dei loro film, frequentemente richiesta nelle campagne pubblicitarie internazionali. Il motivo? “Gloria”, come tutte le canzoni che perdurano nel tempo, è entrata legittimamente nell’Olimpo del grande repertorio mondiale tra le canzoni italiane più note ed amate. Oggi, diventando musa ispiratrice di un musical, la canzone si trasforma in dialogo e spettacolo di teatro musicale, rigenerandosi, continuando a vivere nel cuore delle nuove generazioni, ampliando il suo potere emozionale attraverso altre forme d’arte, ben al di là di ogni più rosea aspettativa all’inizio della sua pubblicazione. Gloria sarà una giovane donna la cui storia si intreccia con le note di Umberto Tozzi e di Bigazzi, in un viaggio emozionante e pieno di sorprese. Una melodia che non smette di vivere, di rigenerarsi e di intrecciarsi con nuove generazioni, continuando a raccontare, attraverso la musica e il teatro, un sogno senza tempo».

È da questa avventura artistica unica e straordinaria che nasce l’idea e la storia di “GLORIA – IL MUSICAL”.

www.gloriailmusical.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia