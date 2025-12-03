La recitazione e la psiche, la sua doppia passione che attraversa Milano e Roma, unico nella sua curiosa ambiguità lavorativa, da sempre interessato all’ animo umano, Marco Vergani è da poco in televisione su Rai Play nella nuova serie Hype in cui lo vede fra gli interpreti nel ruolo di Massimo De Feudis.

Marco Vergani è un interprete capace di abitare due mondi solo in apparenza lontani e unisce la carriera di attore a quella dello psicanalista in un percorso umano ed artistico.

“Molti mi chiedono se penso in futuro di fare una scelta fra le due professioni. Io rispondo che la scelta è proprio non farla” dichiara Marco Vergani.

Formatosi all’École des maîtres con il maestro Giancarlo Cobelli e presso il Centro teatrale Santacristina sotto la guida di Luca Ronconi, Marco Vergani ha coltivato la sua passione per il teatro fin dalle prime fasi della sua carriera.

La sua presenza scenica e la sua abilità nell’interpretare personaggi di vario tipo gli hanno permesso di lavorare con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama teatrale italiano, tra cui Barbara Nativi, Sergio Fantoni, Giancarlo Nanni, Giancarlo Cobelli, Luca Ronconi e Roberto Latini, Leo Muscato, Andree Ruth Shammah..

Ha portato in scena più volte New York i monologhi di drammaturgia contemporanea “La nipote di Mubarak”, uno dei tre capitoli (insieme a “Una passione” e “L’eternità dolcissima di Renato Cane”) della “Trilogia dell’Essenziale”, progetto nato dall’incontro umano e artistico tra Marco Vergani, Vinicio Marchioni, Milena Mancini e Valentina Diana.

Consegue la Laurea Magistrale a Roma all’Università La Sapienza alla Facoltà di Lettere e Filosofia e prosegue gli studi con una seconda laurea magistrale in Psicologia Clinica. Attualmente allievo in psicoterapia psicanalitica al noto centro clinico milanese Il Ruolo Terapeutico di Sergio Erba.

