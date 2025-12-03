8.6 C
Sergio Bonelli Editore presenta: "Duke. Fango e sangue"

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
A distanza di quasi Cinquant’anni da Comanche — uno dei capolavori del fumetto western franco-belga — Hermann torna a cimentarsi con la Frontiera americana in DUKE, la serie scritta da Yves Huppen e pubblicata per la prima volta in volume nel nostro paese da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con lo storico marchio editoriale Nona Arte.

Duke è un uomo tormentato. Vicesceriffo di una piccola città, convinto della dimensione morale della sua missione, è anche un cecchino abituato alla violenza.

Quando scoppia un conflitto tra minatori e proprietari terrieri, Duke deve abbandonare la sua neutralità. E ricorrere a ciò che conosce meglio e teme di più: le sue armi…

Il primo volume di tre, DUKE. FANGO E SANGUE, che raccoglie e primi due episodi della serie, arriverà nelle librerie e nelle fumetterie italiane dal prossimo 5 dicembre.

