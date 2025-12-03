Bollate. Cantiere chiuso al Campo di calcio di via Galimberti

Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di riqualificazione del campo da calcio di via Galimberti a Ospiate, impianto comunale utilizzato dalla società Ardor.

Un intervento atteso e necessario, che restituisce alla comunità sportiva un campo più funzionale, sicuro e adeguato alle esigenze degli atleti.

I lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria degli spogliatoi e dei servizi igienici, l’installazione del nuovo impianto di irrigazione e il completo ripristino del terreno di gioco, con nuova terra e risemina.

L’impianto di illuminazione – rinnovato 4 anni fa con fari a tecnologia LED – costituisce un ulteriore elemento di qualità per l’utilizzo serale del campo.

La consegna simbolica degli spazi rinnovati si è svolta domenica mattina, alla presenza del Sindaco Francesco Vassallo, del Vicesindaco Alberto Grassi e dell’Assessore allo Sport Mauro Dainelli. Le chiavi dell’impianto sono state riconsegnate al presidente dell’Ardor, Stefano Minora, affiancato dai collaboratori Donati Mingrone e Dante Beretta.

«Questo intervento – hanno dichiarato il Sindaco e gli Assessori – rappresenta un nuovo investimento per le società sportive del territorio e per i tanti giovani che vivono il calcio come occasione di crescita, socialità e benessere. Dopo l’inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica al Centro Solese, continuiamo a migliorare gli impianti cittadini, perché crediamo nello sport come valore comunitario e motore di inclusione».

La riqualificazione del campo di via Galimberti conferma dunque l’impegno del Comune nel sostenere lo sport di base e nel garantire strutture moderne, efficienti e accessibili a tutta la cittadinanza.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia