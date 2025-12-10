10.2 C
Sabato a Savigliano “Corale Polifonica Vox Armonica”

Ancora un appuntamento con la musica di qualità proposta dagli Amici della Musica di Savigliano (Cn), infatti sabato 13 dicembre, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Croce Nera di Palazzo Taffini, avrà luogo un concerto di particolare rilevanza artistica.

L’esecuzione sarà affidata alla “Corale Polifonica Vox Armonica”, diretta dal Maestro Sergio Daniele, realtà corale riconosciuta per l’elevato livello interpretativo e la cura del repertorio. Alla compagine corale si unirà la Storica Orchestra “Bruni” di Cuneo, la cui consolidata tradizione musicale rappresenta un riferimento nel panorama orchestrale piemontese.

La serata sarà ulteriormente impreziosita dalla partecipazione dei solisti: Ubaldo Rosso, flauto e Fernanda Serravalli arpa L’incontro tra coro, orchestra e solisti offrirà un programma armonicamente strutturato, volto a valorizzare la qualità artistica degli interpreti e la raffinatezza dell’esecuzione complessiva. Per informazioni e prenotazioni: +39 0172 712536 – 3936899470.

info@amicidellamusicasavigliano.it www.amicidellamusicasavigliano.it

