Paolo Kessisoglu in scena al Teatro Civico di Rho

Da lunedì 1 dicembre il Teatro Civico di Rho accoglie due personaggi molto noti al grande pubblico: Gioele Dix è questa volta nei panni di regista, Paolo Kessisoglu calca lo stesso palcoscenico che un anno fa vide protagonista la sua “metà”, ovvero Luca Bizzarri. Questa volta Paolo è da solo: ha scritto (con Giorgio Terruzzi) uno spettacolo dal titolo “Sfidati di me”.

Se Bizzarri in “Non hanno un amico” rifletteva con ironia sui consumi del nuovo millennio e l’uso dei social, Kessisoglu si concentra sul rapporto padri e figli. “Sfidati di me” sta nascendo proprio qui a Rho, prova su prova, fino alle serate dell’11 e 12 dicembre, quando sarà in scena alle ore 21.00. Una anteprima nazionale o meglio, come dice Paolo, “un’anteprima aperta, un’antigenerale, uno di quegli spettacoli in cui se anche sbagli il pubblico non si può arrabbiare”.

Il Teatro Civico di Rho continua a confermarsi spazio in cui far nascere nuove proposte culturali, con una programmazione che unisce tradizione e sperimentazione, puntando sempre sulla qualità.

Lo spettacolo vede Kessisoglu nei panni di un padre che arriva al pronto soccorso dove il figlio adolescente è stato ricoverato in seguito a un incidente: le sue condizioni non sono chiare e l’attesa si trasforma in un viaggio interiore tragicomico. Come spiegano gli autori, “Il monologo diventa un dialogo immaginario fatto di incomprensioni; insofferenze e amore incondizionato. Reso ironico, paradossale e dolente da una reciproca inadeguatezza, dal mistero che separa, oggi più di ieri, due generazioni, dentro un tempo troppo veloce, colmo di luoghi comuni, di distrazioni futili, di sofferenze taciute. Il tema è attuale e trasversale, riguarda la complicata comunicazione che spesso allontana genitori e figli. Con un finale sorprendente e politicamente scorretto”.

