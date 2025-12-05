Insulti social, eurodeputata Tovaglieri denuncia Baby Gang

rapper Baby Gang e altri hater per gli insulti che “Ho denunciato ilper gli insulti che ricevo sui social a causa delle battaglie che porto avanti contro l’islamizzazione della nostra società. È la prima volta, da quando sono eurodeputata, che decido di farlo, ma non posso più accettare le offese gravissime rivolte a me e alla mia famiglia sia da giovani musulmani residenti in Italia, sia da simpatizzanti della sinistra che si professano paladini dell’accoglienza e del femminismo, ma poi mi attaccano con ingiurie vergognose, che nulla hanno a che vedere con il rispetto per le donne.

Questi leoni da tastiera vogliono spaventarmi e zittirmi, ma sappiano che io non ho paura e che andrò avanti a dire la mia contro la costruzione delle moschee e la diffusione della carne halal, della legge della sharia e di usanze islamiche medievali come le processioni dell’Ashura in piazza, dove le donne vengono confinate in recinti. Chi continuerà a insultarmi e a minacciarmi per questo, da oggi ne pagherà le conseguenze”.

Lo dichiara in una nota l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri.

