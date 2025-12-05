Al cinema “Neanche Dio è solo”: da p. Giuseppe Bettoni a Fondazione Arché

Lunedì 15 dicembre Fondazione Arché presenta l’anteprima nazionale del docufilm Neanche Dio è solo, diretto da Luce Maria Franchina e prodotto da Big Eyes International in collaborazione con Artech Digital Cinema.

Dopo la proiezione, la regista e i produttori interverranno in sala per un dialogo con il pubblico, seguito da una breve presentazione del libro Dare casa all’amore ferito. L’esperienza di Arché a cura di Padre Giuseppe Bettoni e Paolo Dell’Oca. L’ingresso è libero previa iscrizione tramite form dedicato: https://bit.ly/neancheDioèsolo.

IL DOCUFILM

Neanche Dio è solo è un’opera di 62 minuti prodotta da Wu Zhao Xiang – Big Eyes Vision e Claudia Porilli – Artech Digital Cinema, in collaborazione con Maggie Foundation, con musiche originali di Maximilien Zaganelli e regia di Luce Maria Franchina. Protagonista e voce del racconto è padre Giuseppe Bettoni, fondatore di Arché.

Il soggetto nasce da un’intuizione del dottor Zhao Xiang Wu, che dopo aver incontrato padre Bettoni ha voluto dar forma cinematografica alla sua testimonianza di accoglienza e cura. Quella che doveva essere una semplice intervista si è trasformata in un racconto aperto, in cui, spiega Wu: «la storia di padre Giuseppe non poteva non essere narrata, perché è una storia d’amore». La produttrice Claudia Porilli aggiunge: «Questo film è un messaggio di pace, che dà voce a chi spesso non ne ha».

SINOSSI

Milano, anni ’80. Nel pieno dell’emergenza AIDS, il giovane padre Giuseppe Bettoni sceglie di dedicarsi ai sieropositivi, sfidando il pregiudizio della Chiesa e della società. Nel 1991 fonda l’Associazione Arché, che nel tempo si trasforma in Fondazione, aprendo le porte a madri con bambini, donne vittime di violenza e migranti. Oggi Arché opera a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto con case di accoglienza e progetti educativi.

Neanche Dio è solo ricostruisce questa traiettoria di servizio e speranza: tra perdite e rinascite, dolore e cura, fede e umanità.

IL LIBRO

Durante la serata, Padre Giuseppe Bettoni e Paolo Dell’Oca presenteranno Dare casa all’amore ferito. L’esperienza di Arché (In Dialogo, 20 euro, 240 pagine), un volume corale che raccoglie testimonianze di operatori, volontari e famiglie. Un racconto che attraversa fragilità, resilienza e rinascita, e che invita a riflettere sulla forza della cura e dell’accoglienza verso chi vive situazioni di grande vulnerabilità.

GLI AUTORI

Padre Giuseppe Bettoni è il fondatore di Fondazione Arché, cappellano volontario nella sezione femminile della Casa di Reclusione di Milano – Bollate e all’ICAM di Milano e autore di Quanto pesa la luna?, è impegnato dal 1991 nell’accoglienza di bambini e famiglie vulnerabili.

Paolo Dell’Oca, milanese, fondatore dell’associazione culturale Le Nius e portavoce di Fondazione Arché, è impegnato in progetti di cooperazione e comunicazione sociale.

