Nuovi appuntamenti live del violinista Alessandro Quarta

Il celebre violinista e compositore sarà in concerto mercoledì 17 dicembre alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo (Via Renato Balzarini, 1), in occasione della rassegna “I Concerti di Natale” della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli.

Per l’occasione Alessandro suonerà live, con il pianista Giuseppe Magagnino e l’Orchestra dei Solisti Filarmonici Italiani, il suo celebre album “I 5 elementi”, ispirato ai cinque elementi della natura; Terra, Acqua, Fuoco ed Etere.

I biglietti sono disponibili al link: ciaotickets.com

Il 21 dicembre, alle ore 21.00, Alessandro Quarta si esibirà ad Assisi (Perugia) sul palco del Teatro Lyrick (Viale Gabriele D’annunzio), affiancato dall’icona mondiale della musica soul e disco Amii Stewart.

Il progetto, che continua con successo da cinque anni, vede Quarta e il suo quartetto reinterpretare le canzoni più celebri dell’artista americana, che le eseguirà in una veste inedita, caratterizzata dal sound unico e dal violino inconfondibile del Maestro.

I biglietti sono disponibili al link: ticketitalia.com

