6.4 C
Milano
domenica, Dicembre 14, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Nuovi appuntamenti live del violinista Alessandro Quarta

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
70
AQ-1-by-Marco-Perulli
AQ-1-by-Marco-Perulli

Il celebre violinista e compositore sarà in concerto mercoledì 17 dicembre alle ore 21.00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo (Via Renato Balzarini, 1), in occasione della rassegna “I Concerti di Natale” della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli.

Locandina_Teramo 17 dicembre
Locandina_Teramo 17 dicembre

Per l’occasione Alessandro suonerà live, con il pianista Giuseppe Magagnino e l’Orchestra dei Solisti Filarmonici Italiani, il suo celebre album “I 5 elementi, ispirato ai cinque elementi della natura; Terra, Acqua, Fuoco ed Etere.

I biglietti sono disponibili al link: ciaotickets.com

Il 21 dicembre, alle ore 21.00, Alessandro Quarta si esibirà ad Assisi (Perugia) sul palco del Teatro Lyrick (Viale Gabriele D’annunzio), affiancato dall’icona mondiale della musica soul e disco Amii Stewart.

Locandina_Assisi 21 dicembre
Locandina_Assisi 21 dicembre

Il progetto, che continua con successo da cinque anni, vede Quarta e il suo quartetto reinterpretare le canzoni più celebri dell’artista americana, che le eseguirà in una veste inedita, caratterizzata dal sound unico e dal violino inconfondibile del Maestro.

I biglietti sono disponibili al link: ticketitalia.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Che Tempo Che Fa”: gli ospiti di oggi 14 dicembre
Articolo successivo
Notre Dame de Paris, torna a partire da febbraio 2026
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy