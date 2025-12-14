6.4 C
Milano
domenica, Dicembre 14, 2025
"Che Tempo Che Fa": gli ospiti di oggi 14 dicembre

Che-Tempo-Che-Fa-NOVE.
Che-Tempo-Che-Fa-NOVE

Questa sera dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. 

Ospiti della puntata: Alessandro Siani, protagonista nei teatri d’Italia del nuovo one man show “Fake News”; i giudici della 15a edizione di “Masterchef Italia” Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; Lucio Corsi, personaggio e artista più cercato nel 2025 su Google Italia, live per la prima volta con il nuovo singolo “Notte di Natale”, uscito lo scorso 21 novembre.

E ancora: Roberto Saviano; l’economista Carlo Cottarelli; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; lo psichiatra, psicoanalista e professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Sapienza Università di Roma Vittorio Lingiardi, autore del nuovo libro “Farsi Male. Variazioni sul masochismo”; Silvio Garattini, fondatore e Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Serena Autieri, nelle librerie con “Baciarsi a Napoli. Viaggio sentimentale nel cuore di una città”; Enzo Iacchetti; Alessia Marcuzzi; Giovanni Esposito, nel cast del film “Jay Kelly” insieme a George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern e nei teatri con “Benvenuti in casa Esposito”; Cristiano Malgioglio; Nino Frassica; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Alessandro Siani.

www.nove.tv

