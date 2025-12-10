E’ stato un Sant’Ambrogio speciale per tutti i volontari e lo staff di ResQ – People saving people a cui quest’anno il Comune di Milano ha assegnato la Civica Benemerenza dell’Ambrogino.

Un riconoscimento che arriva dal cuore della società civile milanese, e non solo, a chi ogni giorno sceglie di non voltarsi dall’altra parte.

In un tempo segnato da nuove paure e vecchie barbarie, questo premio ricorda che esiste un’Italia che resiste, che continua a credere nel valore della vita e nella dignità di ogni persona.

È un segnale forte per tutte le donne e gli uomini impegnati a contrastare le tragedie nel Mediterraneo e lungo la rotta balcanica.

Un incoraggiamento a proseguire, con umanità e determinazione, dove troppo spesso prevalgono silenzi e indifferenza.

“Fondata e radicata a Milano contribuisce a consolidare e vestire di concretezza l’ambizione di una città aperta e solidale” come si legge nella motivazioni dell’attestato.

Nei suoi 5 anni di vita ResQ ha salvato quasi 500 persone in viaggio nel Mediterraneo verso l’Europa, ha creato moltissime occasioni di sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio, contribuisce all’accoglienza dei migranti della rotta balcanica a Trieste.

Fin dall’ottobre del 2021 anche a Novate c’è un Equipaggio di terra che supporta le attività di Resq, contribuendo a raccogliere fondi per sostenere le tante attività di terra e di mare.

Proprio in queste settimane la nave, al porto di Augusta in Sicilia, sta ultimando i preparativi per partire per nuove missioni, forte della nuova bandiera panamense.

Dopo il lungo, forzato fermo ora la ResQ People torna in missione, per fare ciò per cui è nata: salvare vite nel Mediterraneo centrale.

Per questo è ancora più importante sostenerla, facendo una donazione sul sito www.resq.it

