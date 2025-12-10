Dopo il successo delle prime due stagioni, torna dal 13 gennaio su Rai2, in seconda serata, “Gli occhi del musicista”, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Ermanno Labianca.

Le puntate saranno 5, ognuna dedicata a un tema specifico, sviluppato attraverso racconti e performance che sapranno catturare l’attenzione degli spettatori: l’amicizia, il viaggio, gli ultimi, la relazione tra il cinema e la musica e infine la canzone intelligente, ironica, imprevedibile e poco allineata.

In studio con Enrico Ruggeri ci saranno Alice De André, giovane attrice e regista, che collabora con la Fondazione un Futuro per l’Asperger, e Vincenzo Albano, attore comico di Zelig.

In ogni puntata una vera e propria band, formata da Francesco Luppi (tastiere e pianoforte), Davide Brambilla (tromba, flicorno, fisarmonica, tastiere), Sergio Aschieris (chitarre), Johnny Gimpel (chitarre), Phil Mer (batteria) e Mitia Maccaferri (basso), eseguirà brani iconici legati al tema della serata o accompagnerà gli ospiti durante le loro esibizioni, regalando performance uniche e irripetibili.

Non mancheranno artisti musicali di grande rilievo che racconteranno le loro carriere e rifletteranno sul tema portante.

Nelle scorse puntate, sono intervenuti nel programma Midge Ure, Mimmo Locasciulli, Decibel, Francesco Tricarico, Cristiano De André, Paolo Jannacci, Paolo Fresu, Davide Van De Sfroos, giovani artisti come Avincola, Roberta Giallo, Santi Francesi, Selton e ospiti del mondo della cultura come Paolo Mereghetti, Walter Veltroni, Vittorio Sgarbi, Carlo Conti, Giancarlo Giorgetti e tanti altri.

“Gli occhi del musicista” è un programma Rai Cultura di Enrico Ruggeri ed Ermanno Labianca scritto con Alessio Tagliento, Graziamaria Dragani, Erica Tuccino, Alessandra Urbani, con la collaborazione di Pietro Galeotti. Produttore esecutivo Alberta Bargilli. Capo progetto Anna Lisa Guglielmi. La regia è di Stefania Grimaldi.

