“No wars no more” il 13 dicembre a La Bolla di Bollate

EVENTO SPECIALE FUORI RASSEGNA: Sabato 13 Dicembre 2025 ore 21.00 NO WARS NO MORE

Testo e Regia di Omar De Fazio Mohamed – Produzione GOST

13 dicembre 2025 – ore 21.00 al Teatro “LaBolla” – Piazza della Resistenza 32, Bollate (MI)

GOST presenta NO WARS NO MORE, un evento speciale fuori rassegna che unisce teatro, musica dal vivo e testimonianze storiche in un’unica esperienza scenica dal forte impatto emotivo e civile.

Lo spettacolo prende spunto dal celebre dialogo tra Melii e Ateniesi tratto da Tucidide (V sec. a.C.), qui riproposto in forma drammatizzata e affiancato da discorsi, lettere e interventi di grandi figure della cultura e della politica mondiale. Una tessitura di epoche e

linguaggi che rende il tema della guerra – e della scelta umana rispetto alla violenza – un’eco contemporanea e urgente.

L’intento non è ricostruire un trattato storico, ma generare uno spazio critico, dove parole di ieri e di oggi si richiamano, si contraddicono, aprono spiragli di riflessione sulla pace, sulla responsabilità e sulla convivenza civile.

La dimensione musicale, con brani eseguiti dal vivo, amplifica il carattere rituale dello spettacolo e ne sottolinea l’energia emotiva. Biglietti: Intero 15 € – Ridotto 10 € (soci, uilt, under, convenzioni)

I biglietti sono in vendita anche tramite il circuito mailticket; si possono quindi acquistare sia direttamente in teatro presentandosi in cassa mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure online utilizzando il seguente link

Tutte le informazioni su www.teatrogost.it e sui canali social

