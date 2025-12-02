Rho, sabato via alla pista di pattinaggio sul ghiaccio

Giornata di grandi eventi sabato 6 dicembre 2025. Nella rinnovata piazza Visconti è stata montata in questi giorni una pista di pattinaggio sul ghiaccio che terrà compagnia ai rhodensi fino al prossimo 22 febbraio, giorno in cui termineranno i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La pista sarà aperta ai pattinatori a partire dalle ore 15. Un momento inaugurale è previsto alle 16.30 con interventi del Sindaco Andrea Orlandi e dell’assessora all’Ambiente Valentina Giro.

Alle ore 17.00 saranno accesi i Cerchi Olimpici, proprio davanti alla storica fontana di marmo rosa, a ricordare che anche Rho accoglie grazie a Fiera Milano alcuni impianti olimpici: la pista di speed skating e la pista di hockey su ghiaccio, realizzate in alcuni padiglioni del polo espositivo. Non essendo Rho coinvolta nei Giochi Paralimpici, che si svolgeranno prevalentemente nelle località montane, i riferimenti ai Giochi saranno rimossi dopo il 22 febbraio.

Subito dopo, sabato 6 ci si sposterà in piazza San Vittore per uno degli spettacoli del programma natalizio: Fire Show, della Compagnia Accademia Creativa. Sarà uno spettacolo dal sapore d’altri tempi e di elevato impatto visivo, mescolando luci e fuoco, trampolieri e danza aerea, grazie ad abili acrobati.

La pista “Rho sul ghiaccio 2025” sarà aperta al mattino nei giorni feriali per le scolaresche che aderiranno alla proposta di sperimentare questo sport invernale. Al pomeriggio manterrà i seguenti orari: dalle 14.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.30. Sabato, domenica e festivi l’impianto sarà aperto al pubblico anche al mattino dalle 10.00 alle 12.30. (informazioni al numero 345-5155995).

Non mancheranno spettacoli di pattinaggio di figura con il logo “Rho Ice Show”. Domenica 7 dicembre ore 18.45 spettacolo con la coppia Irina Napolitano – Edoardo Comi, Ginevra Negrello, Gabriele Frangipani e altri atleti della Nazionale Italiana FISG.

Sabato 13 dicembre ore 18.45 spettacolo con la coppia Francesca Righi – Marco Cilli, Ginevra Negrello e altri atleti della Nazionale Italiana FISG. Sabato 3 gennaio ore 18.45 spettacolo con le coppie Francesca Righi – Marco Cilli e Irina Napolitano – Edoardo Comi e altri atleti della Nazionale Italiana FISG. Sabato 10 gennaio ore 18.45 spettacolo con atleti della Nazionale Italiana FISG.

Sono previste animazioni: DJ David Soul “Ballando sul ghiaccio” sabato20 dicembre dalle ore 17.00 alle 20.00; Babbo Natale sul ghiaccio mercoledì 24 dicembre dalle ore 14.00 alle 19.00; Capodanno sul ghiaccio mercoledì 31 dicembre dalle ore 21.00 alle 02.00; Befana sul ghiaccio martedì 6 gennaio dalle ore 15.00 alle 18.00; Carnevale sul ghiaccio il 22 febbraio ore dalle ore 14.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.30.

Queste le tariffe per il pattinaggio su ghiaccio dedicato al pubblico:

Ingresso alla pista con noleggio pattini senza limiti di durata nelle singole sessioni nei giorni feriali: 10 euro.

Ingresso di un’ora comprensivo di noleggio pattini nei giorni feriali: 8 euro.

Ingresso con noleggio pattini senza limiti di durata sabato/domenica/festivi/ festività scolastiche: 12 euro.

Ingresso con noleggio pattini della durata di un’ora sabato/domenica/festivi/ festività scolastiche: 9 euro.

Sono previste tariffe scontate per i possessori di pattini propri e possibilità di abbonamenti su richiesta con sconto del 20 % sulle tariffe. Ci saranno corsi con tariffe dedicate a scolaresche in orario scolastico con un maestro, al costo di 6 euro a partecipante.

“Volevamo offrire una proposta in linea con i Giochi Olimpici Invernali MiCo26 e la pista di ghiaccio appare la soluzione ideale – spiega l’assessora Valentina Giro – E’ un modo per valorizzare la nuova piazza, che inaugureremo nei prossimi mesi, mostrando come possa diventare punto di incontro e animazione per tutti i rhodensi. Aspettiamo adulti e bambini, ma soprattutto i giovani che potranno divertirsi in particolare alla sera”.

