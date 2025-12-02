8.9 C
Milano
martedì, Dicembre 2, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

MTM Teatro Leonardo: Odissea, errare è umano il 13 e 14 dicembre.

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
37
odissea-collage_Vitiello_Marchesi_PH_uso--stampa
odissea-collage_Vitiello_Marchesi_PH_uso--stampa

Potendo si sarebbe fatto volentieri a meno di tutta questa mitologia” ha scritto Cesare Pavese nella prefazione dei Dialoghi con Leucò.

Potendo, ma non si può perché il mito è fonte inesauribile di simboli e di storie. Mito dunque è un modo di raccontare e un modo di pensare. Ci porta dal lontano passato al nostro quotidiano presente e poiché il mito è fatto di un groviglio di racconti, ci conduce inevitabilmente all’incontro con il Teatro.

Odissea, errare è umano accompagna il giovane pubblico ad accostarsi all’archetipo del romanzo di formazione in cui la parola “errare” ha un doppio significato, quello del vagare cercando la propria strada e quello della possibilità di sbagliare.

Come sempre il nostro percorso artistico si discosta dalla filologia per avvicinarsi invece a un’interpretazione più contemporanea che, come succede in tutti i grandi classici, è già presente nell’opera stessa.

Odissea, errare è umano
di Valeria Cavalli
con Giulia Marchesi e Marco Vitiello
regia e disegno luci Claudio Intropido
produzione Manifatture Teatrali Milanesi

mtmteatro.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Bollate: Il Consiglio comunale CCRR, elegge la nuova Sindaca
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy