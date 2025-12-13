La magia di Ennio Morricone dal vivo a Cinecittà World

We All Love Ennio Morricone è uno spettacolo di teatro-concerto nato da un’idea di Luigi Caiola, produttore musicale e manager del Maestro per 18 anni, pensato per riportare sul palco e tra la gente la grande avventura del Morricone “musicista”, che lo ha visto uscire dal suo studio per dirigere le sue composizioni più note in concerti live in tutto il mondo.

Lo spettacolo, in scena domenica 28 dicembre a Cinecittà World, comprende i più noti brani di Ennio Morricone, eseguiti con orchestrazioni e arrangiamenti scritti o approvati dal Maestro stesso. Sul palco l’orchestra ViVas! Lab, diretta dal Maestro Ludovico Fulci, storico collaboratore di Morricone, e composta da 15 archi, 12 fiati, arpa, percussioni e sezione ritmica. L’ensemble, costituito appositamente per questo progetto, riunisce alcuni dei principali musicisti che seguirono Morricone nei concerti in tutto il mondo e nelle registrazioni delle sue colonne sonore: Paolo Zampini (flauto solista), Patrizio Scarponi (violino), Gianfranco Borrelli (viola), Pietro Picone (oboe), Alessandro Verrecchia (fagotto), Paolo Verrecchia (corno inglese), Marco Venturi (corno francese), Massimiliano Costanzi (trombone), Maurizio Trippitelli (percussioni), Marco Massimi (basso).

Nel 2001, non più in giovane età, Ennio Morricone accettò la proposta di Luigi Caiola di dirigere per la prima volta due concerti delle sue musiche al Barbican Centre di Londra: fu l’inizio di una lunga avventura che avrebbe portato il Maestro a eseguire 250 concerti in tutto il mondo, approdando infine, anche grazie al tenace lavoro di Caiola, all’Oscar alla carriera.

In quegli anni Caiola produsse con Morricone 14 tra DVD e CD, dal primo lavoro discografico Io, Ennio Morricone, un cofanetto di 4 CD contenente una vasta selezione delle musiche composte dal Maestro – per il cinema ma non solo – fino all’ambizioso We All Love Ennio Morricone, con la partecipazione, oltre che dello stesso Maestro, di artisti internazionali che reinterpretano a modo proprio i suoi grandi temi: Quincy Jones, Bruce Springsteen, Céline Dion, Roger Waters, Herbie Hancock, Andrea Bocelli, Yo-Yo Ma e molti altri.

Lo spettacolo, della durata di 90 minuti, riproporrà queste musiche con arrangiamenti e orchestrazioni fedeli agli originali, scritti o approvati dal Maestro.

Tra i brani senza tempo che saranno eseguiti durante il concerto: i temi dei classici western come C’era una volta il West, Il buono, il brutto, il cattivo e L’estasi dell’oro; gli intramontabili motivi di C’era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, Mission e Metti una sera a cena; il pop di Se telefonando, e molti altri ancora.

L’evento, che celebra anche i 10 anni di Cinecittà World, ospiterà giovani artisti della scena hip-hop romana e i ballerini della compagnia Apple Studio, che eseguiranno le coreografie di Sebastiano Meli sotto la supervisione del Maestro Raffaele Paganini. Questi artisti interagiranno con i musicisti dell’orchestra, creando un ponte generazionale tra le moderne sonorità del rap e i classici morriconiani.

L’attore-narratore Luigi Petrucci racconterà aneddoti e vicende della lunga collaborazione tra Luigi Caiola ed Ennio Morricone.

La performance dal vivo sarà intervallata dalla proiezione di alcuni estratti della video-intervista a Ennio Morricone My Life, My Music.

Sarà disponibile gratuitamente il Kid Lab, un servizio rivolto ai bambini dai 4 anni in su, impegnati in attività creative per tutta la durata dello spettacolo. Per prenotare, inviare un messaggio WhatsApp o chiamare il numero +39 375 123 4007.

È inoltre possibile prenotare direttamente dal sito di Cinecittà World una navetta da e per Roma al costo di 8 euro a tratta (orari da concordare).

Domenica 28 dicembre

ore 19

Cinecittà World

Via Irina Alberti – Roma

Ingresso Euro 15-35 (gratis bambini sotto il metro, ridotto da un metro fino a 1,40 metri)

Info + 0640411501

