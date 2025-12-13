Coez al Lake Sound Park 2026, il prossimo 16 luglio

Dopo CLAUDIO BAGLIONI (atteso per l’11 luglio 2026), FIORELLA MANNOIA (il 9 luglio 2026), IL VOLO (il 17 luglio) e MANNARINO (il 24 luglio 2026) il LAKE SOUND PARK è pronto per accogliere il prossimo 16 luglio 2026 uno degli artisti più versatili della scena musicale italiana: COEZ

Anche per questa occasione sarà Villa Erba (Ex Galoppatoio) ad ospitare lo show dell’artista romano.

Con la sua variegata e importante offerta musicale e culturale, il festival organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production è il fiore all’occhiello di Villa Erba e della città di Cernobbio e per la sua quinta edizione mette a segno un altro grande colpo – non l’ultimo – confermando il suo ruolo all’interno del circuito dei principali festival estivi italiani.

Sarà il LAKE SOUND PARK ad ospitare una delle tappe estive del “COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP”, una serie di nuovi appuntamenti live in location suggestive e dall’atmosfera unica come i teatri di pietra.

In questa occasione, il cantautore romano avrà l’opportunità di portare dal vivo in una veste più intima il suo ultimo album “1998”, uscito lo scorso giugno, insieme a tutti i suoi grandi successi.

Le prevendite per questo nuovo appuntamento del LAKE SOUND PARK 2026 con COEZ sono disponibili solo su TicketOne (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali).

https://lakesoundpark.it/

https://www.instagram.com/lakesoundpark/

https://www.facebook.com/lakesoundpark

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia