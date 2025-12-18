Italo; nuova certificazione internazionale in ambito ESG

Nuova certificazione internazionale per Italo. La società ferroviaria ottiene la PAS 24000, riconoscimento che attesta l’impegno dell’azienda nel garantire pratiche etiche, sostenibili e socialmente responsabili (sia internamente che lungo tutta la filiera dell’indotto).

La certificazione, sviluppata dal British Standards Institution (BSI), è uno standard globale che definisce i requisiti per valutare e migliorare le performance sociali di un’organizzazione, con particolare attenzione al rispetto dei diritti umani, alle condizioni di lavoro e alla trasparenza nelle relazioni con stakeholder e comunità locali.

Un attestato frutto di un percorso duraturo e costante, certificato da un ente esterno che ha valutato accuratamente la conformità dei processi e dei sistemi aziendali ai più rigorosi criteri etici e sociali che coprono diversi aspetti fondamentali della responsabilità sociale. Italo, da sempre attenta a temi quali etica, inclusione, sicurezza e tutela dei lavoratori, ha superato tutti gli step propedeutici all’ottenimento di questa ambiziosa certificazione, confermando la propria strategia di sostenibilità, affiancando alle performance economiche l’impegno in ambito ESG, un pilastro fondante della strategia societaria.

“La certificazione è stata ottenuta al termine di un approfondito processo di valutazione del sistema di gestione per la responsabilità sociale da noi implementato. Questo traguardo conferma e valorizza un impegno che la nostra organizzazione porta avanti da tempo, attraverso politiche di pari opportunità e valorizzazione delle differenze, e che nel corso degli anni si è tradotto in un ambiente di lavoro paritario, basato sul rispetto e sulla tutela da ogni forma di discriminazione” dichiara Martina Marmotta, Responsabile sviluppo organizzativo e comunicazione interna, nonché a capo del sistema di gestione sociale di Italo.

”La PAS 24000 è un riconoscimento che ci spinge a continuare su questa strada, con l’obiettivo di costruire un clima aziendale sempre più equo, aperto e partecipativo” afferma Gabriele Cerratti, Direttore Human Resources & Organization di Italo.

