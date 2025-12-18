Modà e Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” da venerdì

Il rapporto tra i MODA’ e BIANCA ATZEI è una di quelle relazioni artistiche e umane rare nel mondo della musica. Amicizia e condivisione artistica che negli anni hanno portato brani come “La Paura che ho di perderti” e “La Gelosia”, un rapporto profondo che si rinnova oggi con l’annuncio della pubblicazione del singolo inedito “ Ti amo ma non posso dirlo” , da venerdì 19 dicembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica

Questo nuovo inedito arriva a sorpresa alla fine di un anno molto importante per i MODA’ un anno che li ha visti annunciare il ritorno allo Stadio di San Siro a Milano, quello al Festival di Sanremo (con l’inedita “Non ti dimentico”, entrata ormai ufficialmente tra le canzoni più amate dai fan), un nuovo album “8 canzoni” e un tour nei palazzetti che ha portato a quota 150 mila il numero di persone che quest’anno hanno visto live i MODA’.



Per un anno che si chiude un altro sta per aprirsi e i progetti live che coinvolgeranno la band nei prossimi mesi verranno svelati a breve.

“Ti amo ma non posso dirlo” , scritta da Kekko Silvestre e Bianca Atzei e pubblicata da Atlantic Records Italy/Warner Music Italia, è il racconto di un rapporto che si trasforma da una sincera amicizia ad un amore profondo.

La voce di Bianca si unisce a quella di Kekko, con cui condivide non solo una grande potenza ma anche una capacità di interpretare l’amore come pochi altri artisti italiani oggi.

È così che “Ti amo ma non posso dirlo ” diventa la canzone perfetta per i tanti amici che negli anni scoprono di provare sentimenti molto più profondi per la persona che hanno accanto, con cui sfogano le difficoltà e festeggiano le conquiste perché d’altronde, come si dice spesso, la persona amata è, deve essere, anche la migliore amica.

“Ti amo ma non posso dirlo è una canzone d’amore che al contrario dalle classiche canzoni d’amore, quelle che magari che raccontano storie finite, qui si parla di una storia che non è mai cominciata: la storia di due migliori amici che sono innamorati l’uno dell’altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto” racconta KEKKO SILVESTRE che aggiunge parlando della Atzei: “Bianca ed io siamo molto amici ed avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. Sono più che orgoglioso e felice di averla avuta con noi in questo progetto tanto che non credo ci fermeremo qui perché tra noi c’è una grande alchimia, nella scrittura, nel lavoro, abbiamo gusti musicali simili. Voglio bene a Bianca ed è giusto che la musica torni al centro della sua vita”.

A fare eco alle parole di Kekko quelle di Bianca: “Qualche mese fa Kekko mi ha preso per mano e mi ha portato in studio standomi molto vicino in un momento particolare della mia vita. Abbiamo iniziato a scrivere insieme, ad ascoltare provini, melodie. Da lì è nata “Ti amo ma non posso dirlo”, una canzone che mi ha toccato il cuore completamente. Era da tantissimo tempo che un brano non mi toccava corde così profonde, intime, in modo così intenso e forse ne avevo bisogno in un momento di blocco personale. Sono grata di questo regalo”.

“Ti amo ma non posso dirlo” è l’ultimo capitolo di una storia lunga oltre 20 anni, una carriera che Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) hanno costruito canzone dopo canzone, concerto dopo concerto riconfermando ogni volta la propria identità artistica: liberarsi dal superfluo per restare fedeli a ciò che da sempre la rappresenta, ovvero la capacità di trasformare vissuti personali in memoria collettiva. Un dialogo continuo con chi, negli anni, li ha accompagnati fino all’ultimo abbraccio di Torino lo scorso 2 dicembre.

