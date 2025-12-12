Gli appuntamenti della campagna di vaccino antinfluenzale

ASST Rhodense informa che sono state fissate le nuove date per la campagna antinfluenzale, al fine di consentire a un numero ancora maggiore di persone di accedere in modo semplice e rapido al vaccino:

Venerdì 12 dicembre a Bollate dalle ore 9 alle 13

Lunedì 15 dicembre a Bollate dalle ore 9 alle 13

Giovedì 18 dicembre a Passirana dalle 9 alle 13

Martedì 23 dicembre a Bollate dalle 9 alle 13

La vaccinazione verrà garantita sia a a chi si presenta con appuntamento che con accesso libero. Si raccomanda di portare con sé un documento di identità e la tessera sanitaria.

Perché il vaccino è importante anche adesso?

Anche se la stagione influenzale è già iniziata, vaccinarsi resta una scelta fondamentale per proteggere sè stessi e gli altri riducendo in modo significativo il rischio di contrarre l’influenza; limita le complicanze, soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con patologie croniche; contribuisce a diminuire la circolazione del virus nella comunità.

La protezione offerta dal vaccino si sviluppa in circa due settimane, perciò è ancora il momento giusto per vaccinarsi.

