Il laboratorio “Papa Francesco” della Casa di reclusione di Bollate

Nella Sezione femminile della Casa di Reclusione di Bollate è attivo un laboratorio di produzione di ostie che offre a donne detenute un’occasione concreta di crescita personale e professionale.

Oggi sono tre le donne impegnate quotidianamente in questo lavoro attento e silenzioso, parte del progetto “Il Senso del Pane”, che unisce dimensione educativa, responsabilità civile e un cammino di riscatto.

Il laboratorio è intitolato a Papa Francesco ed è nato da una intuizione generosa di Arnoldo Mondadori. Al progetto contribuisce anche la Fondazione San Carlo Acutis, insieme alle fondazioni promotrici di questo comunicato, rendendo possibile un’esperienza che dà valore al tempo della detenzione e apre spazi di futuro.

Le particole prodotte vengono distribuite gratuitamente: invitiamo Parrocchie e sacerdoti a richiederle e a farle entrare nella vita delle comunità. Sono ostie che portano con sé non solo un gesto di solidarietà, ma anche il segno concreto di un percorso di rinascita, un messaggio particolarmente significativo mentre ci avviciniamo al Natale, tempo che richiama alla cura reciproca e alla possibilità di nuovi inizi.

Padre Giuseppe Bettoni, Presidente di Fondazione Arché e cappellano della Sezione femminile di Bollate, constata: «In questo laboratorio vediamo ogni giorno donne che rimettono insieme i pezzi della propria storia attraverso un lavoro semplice ma serio. È un luogo dove si riscoprono capacità, responsabilità, fiducia. Le ostie che arrivano alle comunità parlano anche di questo: del cammino, spesso faticoso, ma possibile, verso una vita più libera e dignitosa».

Le Fondazioni Arché, Casa dello Spirito e delle Arti e Santo Versace rinnovano il proprio impegno nel sostenere progetti capaci di valorizzare la persona, promuovere integrazione e costruire ponti tra il carcere e la società civile, secondo uno stile sobrio, essenziale e profondamente attento all’umano.

Per informazioni e ordini gratuiti delle ostie:

Valentina Sangregorio: v.sangregorio@arche.it

Vittoria Veneroni: veneroni@arche.it

Telefono 02 603603

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia