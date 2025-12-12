L’eredità tessile e l’arte circolare di Hui Zhang

Le radici artistiche di Hui Zhang affondano in un terreno educativo marcato dalla transdisciplinarità e dall’incontro tra culture. Gli studi universitari in Design della Moda e dell’Abbigliamento in Cina le hanno fornito una solida base di progettazione applicata; successivamente, il conseguimento del Master in Design Tessile presso il Chelsea College of Arts di Londra le ha permesso di approfondire, in ambito di arti visive, una ricerca più libera sui materiali e sulle forme.

Questa combinazione accademica unica le ha consentito di oltrepassare il quadro tradizionale del design tessile, fondendo la materialità dell’industria della moda con la dimensione concettuale dell’arte contemporanea, e ponendo le basi per un linguaggio artistico incentrato sull’uso di tessuti dismessi come mezzo principale. Le tecniche artigianali tramandate dalle donne della sua famiglia costituiscono la matrice spirituale del suo lavoro: i tappetini intrecciati dalla nonna, le spugne naturali di luffa usate dalla madre per la pulizia domestica—oggetti quotidiani carichi di saggezza pratica e di memoria corporea—l’hanno resa consapevole fin da giovane del potere affettivo insito nel gesto manuale. È così che la pratica dell’intreccio è divenuta il nucleo della sua ricerca artistica.

L’anno 2025 segna una fase cruciale nell’espansione dell’influenza artistica di Zhang: tre importanti mostre tra Asia ed Europa hanno messo in luce non solo la sua presenza attiva nella scena britannica, ma anche l’allargamento del suo orizzonte internazionale. Alla mostra “Beijing Art Award (Premio Maestri a Pechino)” presso il Three Shadows Photography Art Centre di Pechino, le sue opere sono state esposte accanto a quelle di artisti di fama mondiale, offrendo al pubblico orientale una declinazione locale dell’arte realizzata con materiali riciclati. Alla House of Smalls di Edimburgo, i suoi lavori hanno assunto la forma di installazioni tessili innovative, superando i confini della definizione tradizionale di arte tessile. Nella mostra “La beauté du petit (The Beauty of Small)” presso lo spazio Sol de Paris, la sua attenzione per il dettaglio e per la bellezza del quotidiano ha trovato una perfetta risonanza con il tema espositivo, ottenendo il consenso della scena artistica europea.

Il successo di queste mostre ha portato all’affermazione internazionale della sua filosofia artistica—il valore della tradizione dell’intreccio e la pratica della sostenibilità circolare.

In una delle opere principali, l’artista intreccia tessuti scartati insieme alle spugne di luffa comunemente utilizzate da sua madre, creando tre sculture simili a contenitori. Queste forme, al tempo stesso strutturali e calorose, incarnano una trasformazione materica oltre i confini disciplinari, e rappresentano un omaggio poetico al lavoro femminile e alla memoria domestica.

Un’altra installazione, realizzata intrecciando fili ricavati da jeans riciclati e rami raccolti, trae ispirazione dalla crescita dei funghi. L’opera si sviluppa in una serie di sculture morbide, interconnesse e proliferanti, come diverse manifestazioni di un unico organismo nel fluire del tempo. La tecnica di intreccio si radica nei ricordi d’infanzia dell’artista, quando la nonna realizzava utensili utilizzando erbe selvatiche e oggetti dismessi. Quest’opera si presenta come un “bonsai artigianale” in lento dispiegarsi: un micro–paesaggio che custodisce un augurio di rigenerazione ciclica della vita e, al contempo, un’eredità emotiva che scorre silenziosa tra generazioni di donne.

Dal punto di vista interno al linguaggio artistico, la pratica di Zhang, basata sulla rivalutazione di materiali scartati attraverso una “estetica del rifiuto”, trasforma questa corrente che sfida i canoni estetici dominanti in un lavoro dotato sia di profondità concettuale che di tensione visiva. Nel contesto della società dei consumi, i tessuti abbandonati non sono “rifiuti”, ma risorse fuori luogo. L’artista si oppone apertamente all’idea che “nuovo, lucido e integro” equivalga a bellezza, scoprendo nelle tracce di usura, nelle superfici consunte e nelle texture danneggiate un racconto materiale del tempo e della vita. Questa scelta non è soltanto un’espressione estetica dell’ecologia, ma un invito a riflettere sulle dinamiche del consumismo, sulle questioni ambientali e sulle responsabilità sociali.

I suoi progetti offrono spunti preziosi per il design tessile contemporaneo, invitando i progettisti a considerare non solo la produzione del nuovo, ma l’intero ciclo di vita del tessuto, affinché la sostenibilità diventi parte integrante di ogni fase della progettazione.

Dal punto di vista dell’arte ecologica nel suo complesso, il lavoro di Zhang si concentra soprattutto sull’aspetto del “riciclo dei materiali”, mentre affronta meno gli aspetti a monte (come l’inquinamento nella produzione tessile) e a valle (come il destino delle opere una volta dismesse). Il valore fondamentale dell’arte ecologica contemporanea non sta solo nella creatività del “trasformare lo scarto in risorsa”, ma nella costruzione di un pensiero sistemico che abbracci l’intero “ciclo ecologico chiuso”. Integrare nella pratica elementi come la tracciabilità del ciclo di vita dei materiali, mostrare nei contesti espositivi il percorso completo del tessuto dalla produzione allo scarto, o sviluppare strategie per il riutilizzo dei materiali post-opera, rafforzerebbe ulteriormente la coerenza del suo pensiero ecologico, evitando che l’espressione sostenibile cada in una dimensione puramente formale.

Nonostante gli spazi critici ancora esplorabili, la pratica artistica di Zhang possiede un valore insostituibile: attraverso una prospettiva femminile, intreccia temi ecologici, valore del lavoro manuale e trasmissione affettiva in un insieme organico, offrendo un esempio vivo di come l’arte contemporanea possa rispondere alle urgenze del reale. E il senso dell’arte—nella tensione tra superamento e limite—sta proprio nel generare nuove possibilità di pensiero e di azione. Se in futuro riuscirà a espandere ulteriormente sia la profondità teorica che l’ampiezza pratica del suo lavoro, il suo contributo potrà lasciare un’impronta ancora più incisiva nella storia dell’arte contemporanea.

Hui Zhang è un’artista che lavora all’incrocio tra ecologia, lavoro femminile e trasmissione emotiva intergenerazionale. Influenzata dalle donne della sua famiglia, che realizzavano oggetti domestici utilizzando materiali naturali, Zhang considera tali pratiche quotidiane—che si tratti di tessere o di pulire—non semplici strategie di sopravvivenza, ma forme di conoscenza incorporata.

Il suo principale mezzo espressivo è il denim riciclato, che combina con fibre naturali e materiali trovati, impiegando tecniche come l’avvolgimento e l’intreccio per costruire installazioni allo stesso tempo delicate e strutturalmente essenziali.

La pratica di Zhang incarna una poetica della ricrescita: il riuso dei materiali non è solo un gesto ecologico, ma anche una rigenerazione simbolica della memoria, del saper fare e della cura che attraversano le generazioni di donne. Nelle sue forme scultoree, il lavoro non è più invisibile, ma reso tattile, udibile e significativo. La sua opera riposiziona con delicatezza l’artigianato domestico e la saggezza ecologica all’interno di una cornice artistica contemporanea.

