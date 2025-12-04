“Dritto e rovescio”, attacco alla sede de La Stampa, allarme sicurezza, le polemiche sui presepi

Stasera appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato al tema della violenza e dell’odio espresso dagli antagonisti dopo il recente assalto alla sede della Stampa.

Poi, focus sulla sicurezza, con particolare attenzione all’aumento di furti, rapine e aggressioni per strada, un fenomeno che sta preoccupando cittadini e amministrazioni locali.

Infine, le polemiche legate ai presepi contestati, con aggiornamenti, reazioni e testimonianze su una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica.

Tra gli ospiti: Iva Zanicchi, Paola De Micheli, Silvia Sardone e Luca Paladini

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia