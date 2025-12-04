Zona rossa a Rho Fiera Milano durante l’Artigiano in Fiera

Artigiano in Fiera è uno dei principali appuntamenti fieristici dedicati ad artigianato, cultura e tradizioni di oltre cento Paesi del mondo, con un forte richiamo per un pubblico generalista.

Come avvenuto per altre manifestazioni espositive allestite al polo di Rho Fiera Milano, in occasione dello svolgimento di “ARTIGIANO IN FIERA”, per il periodo dal 6 al 14 dicembre 2025, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, previa deliberazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha adottato una ordinanza per l’istituzione di una “zona rossa” nelle aree più sensibili del quartiere fieristico per tutta la durata di tale manifestazione.

La Prefettura fa notare che “l’imminente edizione dell’evento si preannuncia come una delle più partecipate di sempre, con oltre 2.500 espositori provenienti da tutto il mondo, un’ampia offerta gastronomica e culturale e la presenza di delegazioni internazionali e autorità locali, stimando una partecipazione complessiva di circa 950mila visitatori in nove giorni, con picchi nei week end pari a 100mila/150mila persone e 15mila/17mila autoveicoli”.

Questi numeri “rendono necessaria una più incisiva attività di controllo del territorio da parte delle forze di polizia, per contrastare, in particolare, i reati predatori (furti d’auto, borseggi, danneggiamenti) e fenomeni di accattonaggio, richieste moleste di denaro da parte di finti enti assistenziali”, il tutto messo in atto nelle zone attigue al polo espositivo. Il timore riguarda anche “soggetti che si introducano illecitamente nel quartiere fieristico con l’intento di operare furti, borseggi, accattonaggio molesto, oltre a furti ai danni degli espositori”.

Il provvedimento prevede il divieto di stazionare in alcune aree limitrofe alla Fiera Milano nel territorio del Comune di Rho ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, e che siano stati segnalati dalle Autorità per reati in materia di stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, invasioni di terreni ed edifici, nonché per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Per tali soggetti sussiste l’obbligo di allontanamento.

Le misure saranno in vigore per la durata di “Artigiano in Fiera” e si affiancheranno agli ordinari servizi di controllo del territorio e ai dedicati servizi interforze, già previsti. Obiettivo è garantire la massima sicurezza per i visitatori e frequentatori della manifestazione, corrispondendo alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico. Le misure messe in atto in occasione di altre manifestazioni di questo 2025 hanno permesso di raggiungere considerevoli risultati in termini di sicurezza, pertanto si ripete la zona rossa con le caratteristiche già collaudate.

Queste le aree coinvolte nella zona rossa “polo fieristico Rho”:

Zona A, che circonda il quartiere fieristico

Viale degli Alberghi, viale Porta Est, viale Porta Ovest, viale delle Ferrovie, vai Lombardia Sud

Zona B, uscita fermata metro MM e Stazione FFSS Rho Fiera

Via Achille Grandi e piazza Costellazione

Zona C, prossima al quartiere fieristico

Vie Risorgimento, Venanzio Buzzi, Di Vittorio, Ezio Vanoni, Eugenio Curiel, Flli Vigorelli, Flli Cervi.

