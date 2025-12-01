La canzone vincitrice del 68° FESTIVAL DELLO ZECCHINO D’ORO è “Ci pensa il vento” (Testo di Francesco Marruncheddu, Lodovico Saccol – Musica di Lodovico Saccol).

Il brano è stato premiato al termine della grande finale, andata in onda su Rai 1 e RaiPlay, condotta da Direttore Artistico CARLO CONTI.

Al secondo posto la canzone “Tu puoi essere” (Testo di Mario Gardini – Musica di Andrea Casamento) cantata da Lara, 10 anni, Piano di Sorrento (Napoli) e al terzo posto il brano “Boomer boom boom” (Testo di Maria Francesca Polli – Musica di Marco Iardella) cantata da Ana Estela, 9 anni, Nerviano (Milano) e Gioele, 5 anni, Bascapè (Pavia).

Le giurie che hanno votato i 14 brani in gara e decretato il vincitore di questa edizione: la giuria di grandi, composta da Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini e i conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, e la giuria di bimbi.

Al voto delle giurie si sono aggiunti anche i voti delle bimbe e dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia dei Cori dell’Antoniano (circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano).

Anche in questa edizione 2025 Topo Gigio è stato ospite fisso di tutte le puntate, così come il Grande Mago Alessandro Politi, con i suoi divertenti trucchi di magia.

A dar voce alla canzone, sul palco dell’Antoniano di Bologna, Emma (9 anni, Monza), accompagnata dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da MARGHERITA GAMBERINI.

Tematiche del brano la speranza e la pace.

