Dopo il successo della prima data “pilota”, mercoledì 3 dicembre Metalmeccanici e Pacifico tornano al Volvo Studio Milano (Viale della Liberazione angolo Via Melchiorre Gioia) con lo spettacolo “TURBO-LENTO – Il turbolento viaggio della PV544”, l’operetta da camera elettroacustica in due tempi di Angelo & Alessandro Trabace e Sebastiano De Gennaro.

“TURBO-LENTO – Il turbolento viaggio della PV544” verrà replicato anche il 9 e il 16 dicembre.

Inizio spettacoli ore 21.00. Ingresso gratuito con registrazione (https://www.volvocars.com/it/l/eventi/2025/turbo-lento/) e consumazione obbligatoria.

“TURBO-LENTO – Il turbolento viaggio della PV544” è realizzato in collaborazione con Volvo Studio Milano e Ponderosa Music&Art.

I Metameccanici è un progetto nato dall’incontro tra i fratelli Alessandro e Angelo Trabace e Sebastiano De Gennaro.

La loro performance sonora è legata da un filo narrativo surreale e ironico, che descrive una macchina in dialogo con i suoi musicisti/inventori: durante il suo primo viaggio, la macchina prende coscienza di sé, entra in crisi e rifiuta la competizione.

A guidare la performance, un pilota-artista d’eccezione, Pacifico, che trasporta il pubblico in un viaggio alla scoperta di questa invenzione visionaria, un esperimento tanto audace quanto fallimentare.

Al centro della scena un veicolo unico nel suo genere, la Polisynth PV544, assemblata con strumenti musicali: un sintetizzatore fa da plancia, un piatto da batteria come volante, un vibrafono ed una tastiera come fiancate, quattro tamburi a mo’ di ruote, due fanali anteriori posti ai lati del cofano costituito da una drum-machine.

Intorno a questa automobile leggendaria e misteriosa, tre musicisti in tenuta da meccanici, pronti a sprigionare l’energia generata da onde sonore e vibrazioni, mentre la voce narrante incanta gli spettatori con una storia tra leggenda e fantasia.

